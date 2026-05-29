Nueve detenidos en Almería por favorecer a mafias de migración irregular y narctotráfico entre Argelia y España - GUARDIA CIVIL

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de Europol, han detenido a nueve personas tras desarticular en la provincia de Almería una organización criminal dedicada al favorecimiento de la migración irregular entre Argelia y España, y vinculada también al narcotráfico y apoyo logístico de 'petaqueo'.

La operación, bajo el nombre 'Costaferita-Aparición', también se ha saldado con diez registros realizados en las localidades de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra. Durante los operativos, los agentes han intervenido 43.000 euros en efectivo, 61 kilos de hachís, tres motores de 425 caballos, 30 vehículos, dos embarcaciones de gran tamaño y documentación falsa.

Las diligencias, junto con los arrestados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y de la Fiscalía Provincial, que han decretado el ingreso en prisión de tres de los detenidos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

A los detenidos se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de drogas, falsedad documental y delitos contra la seguridad colectiva relacionados con el 'petaqueo'.

APOYO LOGÍSTICO A REDES DEDICADAS AL TRÁFICO DE PERSONAS Y DROGAS

Según la investigación, la organización actuaba como una auténtica red de apoyo logístico para las mafias que operan en el mar de Alborán. Además de organizar travesías clandestinas y coordinar patrones y embarcaciones, proporcionaban combustible, víveres, ropa, teléfonos, material mecánico e incluso alojamiento y relevo para los tripulantes de las lanchas rápidas.

El grupo habría gestionado más de 50.000 litros de combustible destinados a embarcaciones tipo go-fast utilizadas tanto para el tráfico de personas como para el transporte de droga. La red operaba con una estructura perfectamente organizada que funcionaba como una especie de "estación de servicio" clandestina en distintos puntos de la costa almeriense.

El principal dirigente de la organización habría acumulado en poco más de un año un patrimonio valorado en más de 500.000 euros. Entre los bienes detectados figuran varios inmuebles, una amplia flota de vehículos y otros activos que, presuntamente, fueron adquiridos utilizando testaferros y empresas pantalla para ocultar el origen ilícito del dinero.

Parte de las propiedades adquiridas servían como centros de operaciones y apoyo logístico de la organización. En ellas almacenaban combustible, motores, embarcaciones y vehículos, además de acondicionar espacios para la estancia y descanso de los patrones.