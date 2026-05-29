El Gobierno ve la operación en Almería como ejemplo de la capacidad policial para desarticular estructuras criminales

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a los medios de comunicación. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este viernes que la operación desarrollada en Almería contra una organización vinculada al narcotráfico, y dedicada también a favorecer la migración irregular entre Argelia y España, constituye un "claro ejemplo" de la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "golpear y desarticular" estructuras criminales.

Así se ha pronunciado en Sevilla durante el acto conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, tras conocerse los detalles de la operación 'Costaferita-Aparición', que se ha saldado con nueve personas detenidas, tres de ellas en prisión, y diez registros en Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra.

Fernández ha precisado que la red investigada contaba con un entramado y una estructura que le permitían prestar apoyo logístico a otras organizaciones que operaban en el mar de Alborán, principalmente mediante el 'petaqueo', además de facilitar "infraestructuras de guardería" y alojamiento para personas objeto de tráfico ilegal.

La operación, desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional con el apoyo de Europol, ha permitido intervenir 43.000 euros en efectivo, 61 kilos de hachís, tres motores de 425 caballos, 30 vehículos, dos embarcaciones de gran tamaño y documentación falsa.

Según los datos de la investigación, el grupo habría gestionado más de 50.000 litros de combustible destinados a embarcaciones tipo 'go-fast' utilizadas tanto para el tráfico de personas como para el transporte de droga, dentro de una estructura que funcionaba como una especie de "estación de servicio" clandestina en distintos puntos de la costa almeriense.

A los detenidos se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de drogas, falsedad documental y delitos contra la seguridad colectiva relacionados con el 'petaqueo'.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y de la Fiscalía Provincial, mientras que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.