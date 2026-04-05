El PP afirma que los mensajes de Sánchez, Montero y Puente a Ábalos revelan "la mentira y la hipocresía" del Gobierno

Archivo - La diputada del PP Carmen Fúnez interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado este domingo que los mensajes enviados por WhatsApp al exministro José Luis Ábalos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando ya era pública su implicación en casos de corrupción, revelan que "el patrón de conducta del Gobierno sanchista es la mentira y la hipocresía".

En declaraciones remitidas a medios, Fúnez ha recordado que esta semana comienza el juicio a Ábalos, "el que fue mano derecha de Pedro Sánchez", acusado de cinco delitos con una petición de más de 24 años de prisión, lo que supone que pasa "del Consejo de Ministros al banquillo".

"Al final, un Gobierno que dijo que venía a terminar con la corrupción se ha visto que era un Gobierno que no solo está acorralado por ella, sino que está creado por y para la corrupción", ha señalado.

La dirigente 'popular' ha subrayado que los mensajes publicados por 'El Mundo' este domingo demuestran que Sánchez, Montero y Puente le transmitían a Ábalos "su apoyo y su confianza" cuando ya se había publicado en los medios de comunicación su implicación en numerosos casos de corrupción. Ante ello, ha planteado: "¿Cuándo mintió el Gobierno? ¿Cuándo dice no conocer a José Luis Ábalos o cuando le manda mensajes transmitiéndole su apoyo?".

Fúnez ha incidido en que "no ha fallado solo una persona sino todo un gobierno", algo que, ha dicho, se pondrá también de manifiesto esta semana en el Senado, donde comparecerá en la comisión del caso Koldo el presidente de Forestalia junto a la mujer de Santos Cerdán, "el que también era mano derecha de Pedro Sánchez y que también ha pasado por la cárcel".

"Dicen una cosa a los ciudadanos y ante los medios de comunicación y transmiten otra muy distinta cuando utilizan el WhatsApp y los mensajes privados", ha insistido.