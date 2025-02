Sumar advierte al PSOE que enrocarse no tiene sentido y debe mover ficha: No tiene apoyos para tributar el SMI

Serán firmes para que quede exento del SMI y responde a su socio que bonificar a "rentistas" resquebraja la confianza en la fiscalidad

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado al PSOE y al Ministerio de Hacienda a que "mueva ficha" y acceda a resolver en el seno del Gobierno el choque sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional, antes de que se aborde en el Congreso. De esta forma, ha advertido a su socio que "enrocarse" en una medida que carece de apoyo social y parlamentario "no tiene sentido".

A su vez, ha remarcado que serán "firmes" y "muy persistentes" en conseguir que el SMI quede exento de tributación, algo que defenderán en la Cámara Baja si es necesario, y ha respondido a los reproches de los socialistas respecto al "populismo fiscal" que "bonificar a los rentistas" o no gravar los beneficios de las eléctricas no genera un sistema justo en materia de impuestos.

En rueda de prensa este lunes, Urtasun ha ahondado en la postura expresada esta mañana por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al argumentar que sería bueno que este choque se dirima en el Gobierno en lugar de trasladarlo al Congreso. Es más, ha recalcado que tienen total "disposición" a la negociación con el ala socialista para el diálogo.

TRIBUTAR EL SMI NO ES JUSTO

No obstante, Urtasun ha proclamado que "tributar el SMI no es una política social justa" y que el PSOE tiene que asumir que no dispone de apoyo para mantener su decisión. Por tanto, ha reafirmado que la vía para salir de esta discrepancia es que Hacienda revierta su postura y se deje fuera el salario mínimo del IRPF, como siempre ha defendido Sumar y se consiguió el año pasado.

"Hacienda tiene que mover ficha y decidir qué hacer", ha sentenciado Urtasun, quien ha recalcado que mañana en la Mesa del Congreso se calificarán las proposiciones de ley para dejar exento de tributación el SMI, una de las cuelas presentó Sumar.

Y cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno, por medio de Hacienda, llegara a presentar un veto a estas iniciativas, ha respondido que no contemplan ese escenario y confían en que haya una negociación que llegue a buen puerto.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE SANTOS CERDÁN

Respecto a las críticas a Sumar de estigmatizar los impuestos que dirigió el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el también titular de Cultura ha replicado al parafrasear una frase de un antiguo profesor de economía, que decía que la fiscalidad es lo que les "diferencia de los animales".

"Siempre nos van a encontrar defendiendo un sistema tributario justo, que es lo que no ha tenido España en los últimos años. Pero para garantizar ese apoyo social a un sistema tributario, que es fundamental, necesitamos también que nuestra sociedad perciba que nuestro sistema tributario es socialmente justo. Y cuando el menú que se presenta en materia de fiscalidad es un menú en el cual se bonifica al 100% del IRPF a los rentistas, no se graba las eléctricas y se pretende grabar el SMI, allí es donde el consenso social alrededor del esquema tributario puede resquebrajarse", ha espetado Urtasun.

CON LA REDUCCIÓN DE JORNADA DEMOSTRARON LA UTILIDAD DE SU PRESIÓN

Preguntado por la posición de Podemos que dudaba de que Díaz y Sumar llegaran hasta el final en su pulso al PSOE en el Congreso, Urtasun ha asegurado que la vicepresidenta y su formación ya han dejado claro que son "muy firmes" en la defensa de sus convicciones.

Al respecto, ha desgranado que el choque con el Ministerio de Economía sobre la posibilidad de modificar el acuerdo entre Trabajo y sindicatos sobre la reducción de jornada laboral demostraron su firmeza, dado que se aprobó la medida en el Consejo de Ministros sin ninguna modificación. "Hemos demostrado que somos coherentes y persistentes", ha zanjado.

Fuentes de Sumar insisten en que Hacienda tiene perdido el debate sobre la tributación del SMI y que mantener esa postura es absurdo, dado que en la primera negociación parlamentaria de calado los socios de investidura lo primero que exigirán es quitar la fiscalidad del salario mínimo.

Por tanto, están tranquilos y recalcan que tampoco van a rehuir el choque en el Congreso si es necesario, dado que fue Hacienda el que acordó tributar el salario mínimo de forma unilateral y filtrándolo a la prensa.

También aluden a falta de coherencia en las filas del PSOE, dado que los socialistas en Euskadi estaban promoviendo en el seno de la comunidad medidas de exención del SMI.