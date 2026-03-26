El TS descarta dejar en libertad a Ábalos y Koldo antes del juicio y rechaza que varios testigos declaren no presencial

Archivo - El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García llegan al Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de quedar en libertad antes del juicio que comenzará el próximo 7 de abril por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas. Asimismo, ha rechazado que algunos testigos, como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, o el director general de la Policía, Francisco Pardo, puedan declarar por escrito o por videoconferencia.

A través de un auto, recogido por Europa Press, los magistrados entienden que "la proximidad del señalamiento del juicio hace que la argumentación expuesta en orden al riesgo de fuga deban ser ratificadas", en alusión a las peticiones de libertad.

Se trata de uno de los argumentos que utilizó el magistrado instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, para enviar a Ábalos y Koldo a prisión provisional el pasado 27 de noviembre, además de la elevada petición de penas que piden las acusaciones --hasta 30 años de cárcel-- y los consistentes indicios en su contra.

El alto tribunal también ha rechazado las peticiones de la presidenta del Tribunal de Cuentas, el director de la Policía Nacional, el expresidente de Renfe Isaías Táboas y el exjefe del Gabinete del exministro de Sanidad Salvador Illa, Víctor Francos, para prestar declaración en calidad de testigos sin acudir al TS.

Según una providencia, recogida por esta agencia de noticias, el tribunal que juzgará el caso considera que "no concurren razones de utilidad, seguridad o de orden público, ni tampoco se perturba el adecuado ejercicio del cargo profesional desempeñado".