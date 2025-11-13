Última hora del juicio al fiscal general | Directo: el Supremo entra en la fase final del caso García Ortiz

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo celebra este jueves la última sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dedicada a la presentación de los informes finales por parte de la defensa y las acusaciones.

Con esta jornada el alto tribunal pondrá fin a la vista oral del proceso en el que García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración a la 'Cadena SER' de un correo confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

