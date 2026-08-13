Los viajeros afectados por los controles a vuelos procedentes de Italia superan ya las 2.600 personas

Varias personas en la zona de llegadas de la T2 del aeropuerto de Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el sábado 8 de agosto supera ya las 3.000 personas, según los últimos datos proporcinados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta la dos de la tarde de este jueves la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 3.115. En total, se han controlado 273 vuelos y 446 agentes han participado en esta tarea.

En las últimas 24 horas han superado este trámite 430 pasajeros, de los que la mayoría (175) han llegado en cinco aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, mientras que en el barcelonés aeropuerto de El Prat se han tenido que identificar 106 nacionales de terceros países de siete vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Valencia, donde han sido 34 los pasajeros afectados, de cuatro vuelos distintos; en el de Bilbao, procedentes de tres aviones han sido nueve las identificaciones, y en Málaga se han contabilizado 13, de tres vuelos diferentes.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Menorca (ocho pasajeros en diez vuelos). En Canarias, el reparto es el siguiente: 22, de cuatro vuelos, en el de Tenerife Sur, dos identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos aviones; y una persona de dos vuelos registrados en Fuerteventura. En Gran Canaria se identificó también a una persona de dos vuelos llegados a la isla.

EN PRINCIPIO, HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana entró en vigor el sábado 8 de agosto.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.