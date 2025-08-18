Ya son 31 detenidos y 92 los investigados relacionados con los incendios en toda España

Vecinos protestan durante el pase a disposición judicial del detenido, en los juzgados de Pobra de Trives, a 18 de agosto de 2025, en Pobra de Trives, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 31 personas y 85 más figuran como investigadas por su relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 junio, según datos proporcionados este lunes por el Ministerio del Interior.

En detalle, desde esa fecha hasta las 24:00 horas de ayer domingo, 17 de agosto, la Policía Nacional ha detenido a 9 personas y ha imputado a otras 7, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 22 individuos y otros 85 está investigados.

Se trata de 4 detenidos más que el jueves, último día en el que se dieron cifras oficiales; y son 9 más los investigados en los últimos desde esa fecha. No se han facilitado datos de los implicados por intencionalidad, negligencia u otros motivos; o regionalizados.

Por comunidades, de momento se conoce que en Galicia, uno de los territorios más afectados, han sido detenidas tres personas y 22 investigadas hasta el viernes, según informó ese día el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Entre ellos, figura un pirómano acusado de provocar el fuego de Oímbra, quien ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Además, en Zamora un hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia al provocar el originado en Puercas de Aliste, fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, que arrasó más de 4.000 hectáreas en la provincia. Según explicó la Guardia Civil, el fuego se inició por un depósito irregular de residuos y vidrios, que prendió como consecuencia del efecto lupa y de las condiciones meteorológicas.

La Benemérita detuvo el martes en Ávila a otro empleado en la extinción, por el fuego originado en la localidad de Cuevas del Valle, que superó las 2.000 hectáreas. Su motivación podría haber estado vinculada a "intereses laborales".

El Código Penal castiga con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien provoque un incendio que ponga en riesgo la vida o la integridad física. Si no concurre ese peligro en incendios forestales, la sanción es de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses, aunque puede elevarse a 3 a 6 años de prisión y multa hasta 24 meses cuando el fuego alcance "especial gravedad", entendida por afectar a grandes superficies, generar graves efectos erosivos, alterar de forma significativa la fauna o la flora, dañar espacios protegidos, destruir recursos o haberse causado con ánimo de lucro.