Intervenidos 478 kilos de hachís ocultos en un camión en la AP-15 en Navarra

Droga intervenida en la operación. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras localizar 478 kilos de hachís ocultos en un camión durante un dispositivo preventivo desarrollado en la AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra).

La actuación tuvo lugar el pasado viernes, 11 de septiembre, sobre las 20.30 horas, cuando guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana en Navarra, junto con un agente del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y un perro detector de drogas, realizaban un control preventivo de seguridad ciudadana en el peaje de la AP-15.

Durante el servicio identificaron al conductor de un camión que circulaba aparentemente sin mercancía. Este hombre mostró una actitud nerviosa, esquiva y evasiva, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo, explican en una nota de prensa desde la Guardia Civil.

En el transcurso de la inspección, el perro pastor alemán detector de drogas, marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes en la parte inferior del semirremolque.

Los agentes comprobaron entonces que, bajo el volquete y aprovechando el espacio existente entre este y la estructura inferior, donde se encuentran los ejes, se ocultaban numerosas bolsas de gran capacidad. Tras solicitar al conductor que elevara el volquete, los agentes localizaron 15 bolsas ocultas en este espacio, en cuyo interior se encontraron diferentes variedades de hachís.

El pesaje de la sustancia intervenida arrojó un total de 478 kilogramos de hachís, de los cuales 113 kilos correspondían a hachís tipo Ice-O-Lator. La droga había sido acondicionada mediante diferentes capas de material aislante y plástico e impregnada con sustancias de fuerte olor. Además, se había empleado una importante cantidad de una sustancia de base alcohólica con el objetivo de enmascarar el olor del estupefaciente y dificultar su detección por parte de los perros especializados.

El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y fueron intervenidos tanto los 478 kilos de hachís como el camión.

La Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra, a través del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz, Plaza nº 1, en funciones de guardia.