La Policía Foral advierte ante las estafas en la campaña de la declaración de la renta

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha destacado de que el auge de la presentación online de la declaración de la renta "ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude". En este sentido, ha advertido que "el acceso remoto a datos fiscales altamente sensibles, unido al uso de credenciales electrónicas y a la delegación frecuente de estos trámites en terceros, convierten la campaña del IRPF en un objetivo especialmente atractivo para la ciberdelincuencia".

Los fraudes en el IRPF incluyen tanto la evasión fiscal (ocultación de ingresos, gastos falsos) como estafas de 'phishing' que suplantan a la Hacienda Foral, para robar datos. Desde la Brigada de delitos económicos y contra el patrimonio de Policía Foral se insiste en que "ningún organismo solicita por correo electrónico, SMS o Bizum información confidencial, económica o personal. Tampoco números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos".

Los principales riesgo son, por un lado, el 'phishing/smishing': correos o SMS falsos de Hacienda informando de supuestas sanciones o devoluciones, redirigiendo a páginas web falsas para robar datos bancarios o documentos (DNI, firma digital). También el 'spoofing' telefónico: llamadas que aparentan proceder de una fuente legítima como el banco. Finalmente, el 'quishing' una forma de ciberestafa en la que se usan códigos QR maliciosos para robar información personal o financiera de las víctimas.

Por todo ello, con motivo del inicio de la campaña de la renta, desde la Policía Foral recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos en SMS o correos electrónicos; verificar dominio, destacando que la sede oficial siempre es renta.navarra.es; y ante cualquier sospecha, contactar con los teléfonos oficiales de Hacienda Navarra y denunciar en Policía Foral (948202920).