La revalorización de las pensiones o las inmatriculaciones de la Iglesia, este lunes en la Mesa y Junta

PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la cual, entre otros asuntos, tramitará una moción del PSN por la que la Cámara foral "manifiesta su firme apoyo a la revalorización de las pensiones propuesta por el Gobierno de España como garantía imprescindible del mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas".

Los socialistas han presentado otra moción que insta al Gobierno central a la "anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia católica"; UPN quiere instar al Gobierno de Navarra a iniciar los trámites para traspasar la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir, "incluida la realización de los exámenes de tráfico y, con ello, el traspaso de los examinadores"; y el PPN quieren reclamar el Ejecutivo foral el impulso de un plan integral para "atraer y retener talento". Vox, a su vez, quiere que el Gobierno de Navarra publique en el Portal de Transparencia los datos sobre "el número y origen" de los detenidos en Navarra por la Policía Foral.

PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado una moción que insta al Congreso de los Diputados a admitir para su tramitación el texto de ley elaborado por CERMI-Mujeres, titulado 'Texto de proposición/proyecto de ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad'.

Mesa y Junta también dará trámite a una proposición de ley para el Congreso de los Diputados de EH Bildu y Geroa Bai de modificación de la regulación del SMI establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) 2/2015, de 23 de octubre.

En el apartado de las comparecencias, UPN ha solicitado que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, explique la situación actual, planificación, calendario y "compromisos reales" respecto a las áreas complementarias de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra; el PPN quiere que la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo explique la reforma de la Renta Garantizada; mientras que Contigo-Zurekin ha pedido que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, explique la evolución de los precios de alquiler desde que entrara en vigor la declaración de 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado.

En la sesión de este lunes también se estudiará realizar sesiones de trabajo en sede parlamentaria con una representación de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra para que explique "los problemas y necesidades por los que atraviesa el sector"; con los sindicatos STEILAS, LAB, CCOO y ELA para que expongan la situación actual en los centros de Formación Profesional a raíz de la implantación de la FP Dual; y con representantes de Médicos del Mundo para que expliquen "la situación de las personas migrantes en situación administrativa irregular ante la solicitud de la valoración de discapacidad".

El orden del día incluye, además, preguntas parlamentarias sobre la firma del protocolo de coordinación entre el Gobierno de Navarra y el Estado en relación con el Fuerte de San Cristóbal, sobre la situación en la que se encuentra la elaboración del anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y Desarrollo Rural y sobre la regularización de las personas migrantes.