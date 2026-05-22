La Universidad Europea y Vodafone impulsarán el talento, la empleabilidad y la innovación en ciberseguridad

Recurso de la Universidad Europea - VODAFONE

MADRID, 22 May. (Portaltic/EP) -

La Universidad Europea ha formalizado un convenio de colaboración con Vodafone España para impulsar iniciativas conjuntas en formación, empleabilidad, captación de talento joven e investigación aplicada en áreas estratégicas como la ciberseguridad.

La Universidad Europea y Vodafone España dan un paso más en una forma de colaboración que busca acercar la formación a los desafíos reales del entorno profesional, generar nuevas oportunidades para los estudiantes y abrir espacios de trabajo conjunto.

El acuerdo ha abierto una nueva línea de colaboración entre ambas instituciones en un terreno estratégico como es la ciberseguridad, donde Vodafone podrá participar en retos ya impulsados por la Universidad en este ámbito, contribuir a la detección de talento, favorecer nuevas oportunidades de prácticas y sumarse a sesiones orientadas a acercar al estudiantado las demandas reales del sector.

Entre las líneas previstas figura la posibilidad de promover becas vinculadas a este campo, en una apuesta compartida por reforzar la formación y el desarrollo de perfiles especializados en un área de creciente relevancia, como se informa en una nota de prensa. El convenio también deja abierta la puerta a nuevas colaboraciones en ingeniería, ciencias e investigación.

En el entorno de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y de la Comunicación, la alianza contempla distintas vías de trabajo relacionadas con el área de empresa, comercial y ventas, entre ellas la puesta en marcha de retos para estudiantes, la detección de talento joven, la oferta de prácticas y la participación de Vodafone en sesiones y charlas ligadas al posicionamiento de marca y a la conexión con futuros profesionales.

"Colaborar con Vodafone nos permite abrir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, conectar el aprendizaje con los retos reales del mercado y explorar proyectos conjuntos con recorrido académico y profesional", ha señalado el director de Tecnologías de la Información de la Universidad Europea, Manuel Patiño.

Por su parte, el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha señalado que "la colaboración entre universidad y empresa es esencial para generar conocimiento aplicado y respuestas eficaces a los retos que afronta el tejido empresarial".