España encara con tranquilidad el examen de la OTAN de enero para comprobar el gasto en defensa: "Hemos llegado"

Archivo - Banderas de la OTAN en la Cumbre de La Haya. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

España afronta con tranquilidad la evaluación que la OTAN llevará a cabo en enero para confirmar que nuestro país destina el 2% de su PIB a defensa y seguridad y progresa adecuadamente para cumplir los objetivos de capacidades pactados en la cumbre de La Haya.

Los aliados se comprometieron en La Haya a destinar hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035 --3,5 a gasto en defensa puro y un 1,5% adicional para inversiones relativas a seguridad--, pero España se oponía a ese porcentaje, tachándolo de "arbitrario".

Finalmente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio a Madrid flexibilidad para marcar su propia senda de gasto, siempre que cumpliera con los objetivos de capacidades, "en tiempo y forma, independientemente del porcentaje del PIB que ello suponga".

España defiende que dedicar el 2,1% del PIB al presupuesto de Defensa aporta una cantidad "suficiente" de fondos para cumplir con los requisitos de capacidades militares. Suele poner el foco en objetivos concretos y no tanto en porcentajes, alegando que la industria tendrá dificultades para canalizar inversiones tan grandes.

Los requerimientos militares de España tienen un importante componente naval, de elementos logísticos, de infraestructuras y movilidad militar. La Alianza insiste en que los nuevos requisitos no se alcanzarán sin llegar, como mínimo, al 3% del producto interior bruto, por lo que España tiene que mantener una senda ascendente de inversión en este ámbito.

MECANISMOS INTERNOS DE EVALUACIÓN

En cualquier caso, la Alianza Atlántica pactó en la cumbre de junio mecanismos de seguimiento interno para confirmar un incremento sostenido en el gasto de los aliados en materia de defensa y seguridad y evitar que suceda como con el compromiso del 2% del PIB, pactado en la cumbre de Gales de 2014 y alcanzado por los Estados miembros años después.

España afrontará este examen a finales de enero, según desvelan fuentes del Ministerio de Defensa. Antes de la cumbre de 2026, que se celebrará en la capital turca, Ankara, en julio, habrá una revisión interna del estado de los aliados respecto a los objetivos de capacidades. En 2029, con Donald Trump, principal valedor del 5%, fuera de la Casa Blanca-- tendrá lugar otra evaluación general de para dilucidar si el 5% del PIB sigue en pie.

Madrid ha cumplido con el compromiso adquirido en 2014 este año, tras aprobar un plan industrial dotado con 10.471 millones de euros. La Alianza Atlántica calculaba ya en agosto que Madrid alcanzaba el compromiso de Gales. Por ello, nuestro país afronta la revisión sin preocupación, con la seguridad de haber cumplido con lo que le exigen los aliados.

Las fuentes del Ministerio de Defensa recalcan que los 10.471 millones se han ejecutado en su totalidad en 2025. El plan de defensa consta de 31 programas especiales de modernización (PEM), que se unen a los más de 50 en curso, entre otras partidas relacionadas con las condiciones laborales de los militares o recursos para las misiones en el exterior.

Destacan la modernización del sistema de enseñanza integrado en vuelo y el helicóptero ligero multipropósito para acciones formativas, dotados con 350 millones y 275, respectivamente. Además, se destinan 225 millones a la modernización de media vida de las fragatas de la clase 'Álvaro de Bazán'; y 200 millones a la maduración tecnológica de distintos paquetes de trabajo del programa NGWS dentro del Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS).

Asimismo, se han previsto 200 millones para vehículo de cadenas multipropósito que reemplace al Transporte Oruga Acorazado (TOA) y cien millones para reemplazar el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) 'Patiño' con la construcción de un nuevo buque según el modelo del BAC 'Cantabria', entre otros.