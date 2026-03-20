La OTAN reubica en Europa a su personal de la misión de Irak ante el deterioro de la situación en Oriente Próximo

Archivo - El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexus Grynkewich. - -/NATO/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha reubicado en Europa al personal de su misión en Irak (NMI) que permanecía en el país, que está bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán hace casi un mes.

En un comunicado, la Alianza Atlántica ha informado de que su personal de la NMI ha abandonado Irak este mismo viernes, aunque no ha dado más detalles sobre su nueva ubicación. Asimismo, ha trasladado que la operación continuará desde el Mando Conjunto Aliado, que tiene su sede en Nápoles.

El comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, ha agradecido a Irán y al resto de aliados su colaboración en la reubicación del personal, que se ha llevado a cabo con "seguridad". Además, ha agradecido a la NMI su labor durante estos años. "Son verdaderos profesionales", ha rematado.

La OTAN informó de un "ajuste" en la NMI el lunes y ya trasladó que colaboraba en "estrecha coordinación" con los aliados y socios de la organización para garantizar la seguridad de su personal desplegado en el país ante el deterioro de la situación en la región.

Ese mismo día, la ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó que España preparaba la evacuación de los militares españoles desplegados en Irak. En total, han abandonado el país de forma exitosa 300 soldados españoles, pertenecientes a la NMI y a la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve).