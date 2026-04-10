Robles pide respeto al PP para los militares y para la Guardia Civil: "sentí vergüenza ajena" al oír a Ester Muñoz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita al cuartel de Siero (Asturias). - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido al Partido Popular que tenga un respeto hacia los militares españoles que están desplegados en Líbano y también para la Guardia Civil tras las declaraciones de la Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ayer comparó la detención de un militar español de la Finul por Israel con la retención sufrida por ella en algún control de la Guardia Civil. "Sentí vergüenza ajena", ha señalado la ministra.

Robles ha realizado estas declaraciones en Siero (Asturias), durante su visita al acuartelamiento 'Cabo Noval', sede del Regimiento de Infantería 'Príncipe' número 3.

Allí ha pedido un respeto a la Guardia Civil, de la que ha dicho que realiza los controles "en condiciones" y también ha reclamado este respeto para los militares que están realizando tareas de defensa de la paz en el Líbano.

"Me dolió prfundamente, sentí verguenza ajena", ha exclamado la titular de Defensa quien cree que el PP no está teniendo en cuenta lo que están haciendo los militares españoles en el Líbano "jugándose la vida". De hecho, ha explicado que la detención del militar español ha supuesto una "violación" de todas las normas que rigen la actuación de Naciones Unidas.

El militar fue "arrancado con violencia" de la patrulla logística de la que formaba parte, ha proseguido Margarita Robles, fue llevado y privado de libertad.

Tras tener conocimiento del incidente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España y también se hizo llegar una protesta a Naciones Unidas, bajo cuyo amparo está la misión en Líbano. Como consecuencia de ello, ha añadido Robles, el militar español fue puesto en libertad.

Se trató, ha exclamado, de un "acto gravísimo desde el punto de vista de las normas de Naciones Unidas". Por ello, considera exigible al Partido Popular que actúe con "seriedad" y "respeto" hacia los militares españoles y hacia Naciones Unidas, con los que está "España entera" porque están haciendo labores de mantenimiento de la paz, y reclama a los 'populares' que no "frivolicen" con ellos.

SIN EL LÍBANO NO HABRÁ AVANCES EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ

En cuanto a las negociaciones de paz que se van a llevar a cabo en Pakistán, entre EEUU, Israel e Irán, la ministra ha precisado que "no es comprensible que se hable de un alto el fuego si no está incluido el Líbano" y recalca que este país "tiene que estar necesariamente incluido".

De hecho, ha reprochado que el mismo día que se alcanza la tregua, hayan muerto 250 civiles en los bombardeos de las proximidades de Beirut y cerca de la zona donde se encuentran los 10.000 cascos azules formados por militares españoles, indonesios y nepalíes.

Para ellos, ha insistido, está siendo una "situación difícil". No obstante, considera que la labor de Naciones Unidas en la zona es "esencial" y se muestra "expectante" ante las negociaciones en Pakistán para lograr un acuerdo de paz, pero advierte de que en éstas "no va a haber avances si no cesan las hostilidades en el Líbano".

En cuanto a si España se plantea la retirada de los militares españoles desplegados en el Líbano, la ministra ha recordado que se trata de una decisión que tiene que tomar Naciones Unidas y que España lleva allí desde 2006, donde también han fallecido siete militares españoles.

"El Líbano merece la paz. Tenemos un compromiso con el Líbano, vamos a hacer todo lo posible porque el Líbano encuentre la paz, y pedimos a Israel que respete la misión", ha exclamado.

"NO ES NUESTRA GUERRA"

La ministra de Defensa ha recalcado, frente a las amenazas del presidente de los Estados Unidos a España, que el Ejecutivo español ha tomado una decisión desde la ética y la responsabilidad frente a una "guerra ilegítima, que no tiene el amparo del ordenamiento jurídico internacional". "Esta no es nuestra guerra", ha exclamado.

"El señor Trump sabrá las decisiones que toma, pero nosotros estamos orgullosos de la decisión que hemos tomado", ha insistido Margarita Robles quien afirma que España puede realizar esta afirmación desde el compromiso que tiene con la OTAN, bajo cuyo amparo está "en todas las misiones como el aliado más comprometido".

De hecho, ha recordado que el regimiento Príncipe número tres, que es el que está visitando hoy, ha estado en Eslovaquia "dejando muy alto el pabellón español, el pabellón asturiano obviamente también y el compromiso de España con la Alianza Atlántica".

Y tampoco va a variar la posición de España con respecto a las bases americanas en nuestro territorio aunque Donald Trump haya afirmado que se puede replantear la presencia militar en ellas.