Más de 100.000 afectados, miles de hectáreas quemadas y vías cortadas por el fuego en Madrid, Ávila, Castellón y Toledo

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 personas (evacuadas o confinadas) están afectadas por los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Ávila, Vall d'Uixó (Castellón) y Toledo, cuatro de los fuegos activos que más preocupan en estos momentos y que han arrasado decenas de miles de hectáreas, además de provocar el corte de medio centenar de carreteras.

En el caso del incendio declarado el sábado en el Vall d'Uixó (Castellón), ha provocado la evacuación de más de 16.000 personas de poblaciones del entorno de la Serra d'Espadà. Este fuego continúa activo en estos momentos, tras arrasar cerca de 7.200 hectáreas y alcanzar un perímetro aproximado de 67 kilómetros.

En el operativo, la Generalitat valenciana mantiene este lunes desplegadas 21 unidades de Bomberos Forestales, procedentes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana: 12 de Castellón, 5 de Valencia y 4 de Alicante. El dispositivo incluye 17 unidades terrestres y 4 helitransportadas, además del resto de medios de extinción.

Durante la pasada noche, los efectivos continuaron trabajando de forma ininterrumpida. La Unidad de Drones de los Bomberos Forestales de la Generalitat colaboró con la UME en la actualización del perímetro del incendio y prestó apoyo visual a las maniobras de fuego técnico, contribuyendo a consolidar las labores de control del incendio.

EL INCENDIO DE MADRID AFECTA TAMBIÉN A LAS DOS CASTILLAS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detallaba esta mañana desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid) que el incendio de la Comunidad de Madrid, que ha afectado también a Castilla y León y Castilla-La Mancha, afecta ya a más de 35.000 personas que han sido evacuadas en la región, además de las cerca de 22.000 que permanecen confinadas.

Marlaska ha explicado que el operativo encara la jornada centrando sus esfuerzos en tres sectores considerados prioritarios, con cerca de 3.000 efectivos y alrededor de un millar de medios terrestres y aéreos desplegados.

"Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales", ha subrayado el ministro, quien ha señalado que, aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo "complejas", el viento será este lunes menos intenso que en jornadas anteriores, lo que permitirá una actuación "más proactiva" sobre el terreno.

Respecto a la superficie afectada, ha señalado que las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid y alrededor de 50.000 en la provincia de Ávila, aunque ha recordado que la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.

EL CAMBIO DE VIENTOS, "FAVORABLE" EN EL INCENDIO DE ÁVILA

El director técnico del incendio de Burgohondo (Ávila), Alejandro Peñalvo, ha explicado tras los trabajos realizados durante la noche que la meteorología prevé para este lunes un "cambio de vientos hacia el sur" que resultará "favorable", al evitar que el perímetro de las llamas continúe expandiéndose hacia esa dirección y hacia la carretera G501.

En este sentido, Peñalvo ha señalado que este giro del viento permitirá "controlar ese sector" y facilitará las labores en la zona de Casillas, impidiendo que el fuego pueda entrar en el municipio.

Actualmente, las labores del operativo se centran en dos zonas activas que preocupan a los efectivos: el puerto de Mijares y el entorno del municipio de Casillas.

En el puerto de Mijares, los equipos han trabajado toda la noche para contener una reproducción sobre una pista de acceso a una repoblación, un esfuerzo que ha sido "fructuoso" al lograr sostener esa posición, lo que permite plantear la intervención de medios aéreos por la mañana para "bajar la intensidad de llama" y desplazarse hacia otros puntos.

En el entorno de Casillas se han registrado dificultades nocturnas debido a la orografía, ya que la "fotografía del terreno" ha impedido la entrada de maquinaria pesada. El responsable técnico prevé que la actuación diurna con medios aéreos y personal de tierra permita conformar un "cinturón de seguridad" para dejar la zona "estabilizada".

COMPLICACIONES EN CASILLAS

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha subrayado los más de 3.000 profesionales y el millar de medios los que están desplegados en el "único incendio" que conforman ya los frentes de Madrid y Ávila, en un dispositivo "sin precedentes" en la "historia" del país.

En la provincia abulense, permanecen 16 municipios evacuados y tres confinados, si bien ha precisado que se está realizando un vuelo de inspección que determinarán nuevas medidas "de confinamiento o de relajación", momento en el que ha hecho especial hincapié en la "prioridad" de la seguridad para la ciudadanía.

Durante la noche, municipios como Casillas, Casa Vieja o Sotillo de la Adrada han vivido situaciones complicadas por las fuertes rachas de viento que ha empujado el fuego hacia los núcleos urbanos. En este sentido, Sen han insistido en que se ha defendido, como se hace desde "el inicio" de estos episodios, la "primera línea" de todos los cascos urbanos.

EL INCENDIO DE LA MIERLA EVOLUCIONA DE MANERA POSITIVA

El fuego de La Mierla (Guadalajara), que por el momento se encuentra en nivel 1, evoluciona de manera positiva, debido a que la meteorología está siendo favorable estos días aunque quedan "pequeñas combustiones latentes, difíciles de localizar".

Así lo ha confirmado Miguel Aguilar, jefe Servicio de Guadalajara, que ha señalado que para cometer estos pequeños focos "se están utilizando medios aéreos que determinan su ubicación", para después indicar el acceso a los medios terrestres y que así puedan proceder a su extinción definitiva.

Este domingo se levantaron las medidas de evacuación para los municipios de El Ordial y Aldeanueva de Atienza, de modo que ya se han levantado todas las restricciones de las poblaciones afectadas y todos los vecinos pudieron volver a sus casas.

GANADEROS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE TOLEDO

Asaja Toledo realizó este domingo las gestiones necesarias ante las administraciones competentes para dar respuesta a la situación de los ganaderos afectados por los incendios forestales que mantienen en alerta a varios municipios del norte de la provincia de Toledo, tras recibir numerosas llamadas de profesionales del sector solicitando ayuda para poder atender a sus animales.

Las localidades con ganaderos afectados son Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

Asimismo, un incendio forestal se encuentra activo en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás, desde las 15.26 horas de este lunes. El fuego está próximo a las vías del tren y se investiga si se debe al paso de un tren.

Para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país, el Ministerio del Interior convocará este miércoles a las comunidades autónomas.

Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabaja en un real decreto ley de medidas de apoyo a los trabajadores que se vean afectados por catástrofes naturales, como los incendios forestales que se están produciendo en España, que será aprobado este martes en Consejo de Ministros.

El texto, en que el Ministerio aún está trabajando, incluirá una serie de medidas que apoyará a los trabajadores que hayan sufrido las consecuencias de los incendios como, por ejemplo, aquellos que hayan sido evacuados.