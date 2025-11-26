León XIV inicia mañana su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano: "La unidad de la fe puede ser fuente de paz"

El Papa León XIV. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha expresado su voluntad de transmitir un mensaje de paz y esperanza y ha animado a la unidad de los cristianos coincidiendo con su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano que inicia este jueves, 27 de noviembre.

"Hace unos días publicamos un documento que destaca la importancia de la unidad de la fe, que también puede ser fuente de paz para todo el mundo", indicó este martes por la noche el Pontífice en un encuentro con los medios de comunicación en Castel Gandolfo previo al inicio del viaje en el que, tomando el testigo de su antecesor Francisco, conmemorará los 1.700 años del Concilio de Nicea, primero de la cristiandad, y se reunirá con el patriarca Bartolomé I.

Así, ha invitado a encontrar "maneras de abandonar el uso de las armas para solucionar los problemas", en alusión a los conflicto en Ucrania y al reciente bombardeo israelí de barrios controlados por Hezbolá en Beirut.

"Debemos animar a todas las personas a buscar la justicia, porque la violencia a menudo es el resultado de la injusticia", ha argumentado el Papa que ha celebrado que se trabaje en un acuerdo que ponga final a la guerra en Ucrania.

"Gracias a Dios están trabajando en ello (en el acuerdo) y parece que se están acercando, aunque parece que hay algunos problemas de diálogo", ha argumentado el Pontífice, quien ha invitado "a todos a un alto el fuego, porque siguen muriendo muchas personas". "El diálogo es necesario para encontrar una solución", ha añadido.

PROGRAMA DE VIAJE

Leon XIV tiene previsto iniciar su viaje institucional a Turquía y el Líbano este jueves 27 de noviembre. De acuerdo con el programa del viaje, a su llegada a la capital de Turquía, Ankara, el Pontífice se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y al final del día, viajará en avión desde Ankara a Estambul, la ciudad más grande de Turquía.

Durante su primer día completo en Turquía, el viernes 28 de noviembre, el Papa Prevost se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y agentes pastorales en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul y, más tarde, visitará la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.

Tras un breve vuelo en helicóptero a Nicea, la actual Iznik, el Pontífice participará en un servicio de oración ecuménico cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito. Al regresar ese mismo día a Estambul, el Papa se reunirá con los obispos de la Delegación Apostólica.

El sábado 29 de noviembre, el Papa León XIV comenzará su día con una visita a la Mezquita del Sultán Ahmed, la famosa Mezquita Azul, antes de reunirse en privado con los líderes de las iglesias locales y las comunidades cristianas en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem.

Durante su estancia en el país, también se reunirá con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, y ambos líderes firmarán una Declaración Conjunta en el Palacio Patriarcal. También celebrará una misa en el Volkswagen Arena de Estambul, visitará la Catedral Apostólica Armenia y asistirá a la Divina Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge.

El 30 de noviembre por la tarde, el Papa Prevost se despedirá de Turquía y partirá en avión hacia Beirut, Líbano. A su llegada, se reunirá por separado con el presidente de la República, Joseph Aoun, el presidente de la Asamblea Nacional y el primer ministro del Líbano.

Al día siguiente, el Pontífice visitará la tumba de San Charbel Makluf en el Monasterio de San Marún en Annaya; acudirá al Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, personas consagradas y agentes pastorales; celebrará un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut y se reunirá con jóvenes del Líbano en la plaza frente al Patriarcado Maronita de Antioquía en Bkerké.

El último día del viaje, el martes 2 de diciembre, el Papa visitará al personal y a los pacientes del Hospital De La Croix en Jal Ed Dib y, posteriormente, rezará en silencio en el lugar de la explosión del puerto de Beirut, ocurrida en 2020. A continuación, celebrará una misa en el paseo marítimo de Beirut y, posteriormente, se trasladará al aeropuerto para regresar a Roma