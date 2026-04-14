El presidente de los obispos apoya al Papa frente al "ataque burdo" de Trump y ve el "anticristo" en su imagen de IA

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, durante un nuevo encuentro de la Fundación Pablo VI, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha mostrado el apoyo de los obispos españoles al Papa León XIV frente al "ataque burdo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha sugerido que su representación en la imagen generada con Inteligencia Artificial y subida a redes podría ser el "anticristo".

"La comunión con el Papa, el apoyo al Papa y el salir al paso de ataques tan burdos, pues evidentemente lo hago con mucho gusto y agradezco esta oportunidad para poder decir, en nombre de la Iglesia en España, de cada una de sus diócesis, de las realidades de todo tipo de la Iglesia en España, nuestro apoyo al Papa en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz", ha expresado Argüello, este martes, en declaraciones a los medios, tras participar en un coloquio con la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, organizado por la Fundación Pablo VI.

Asimismo, durante el diálogo, se ha referido a la imagen generada por Inteligencia Artificial, que publicó el mandatario estadounidense en su cuenta de la red Truth Social, en la que se presentaba como un aparente Jesucrito, pero que para Argüello podría ser "un anticristo".

"La misma pretensión del presidente Trump, en memes de las redes sociales, de presentarse como una especie de Cristo. En realidad, diría uno: ¿Cristo o anticristo?", ha planteado Argüello.