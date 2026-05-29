Sánchez recibirá al Papa León XIV junto a los Reyes el próximo 6 de junio en el Aeropuerto Madrid-Barajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Santa Sede, donde es recibido en audiencia por el Papa León XIV, a 27 de mayo de 2026, en Roma (Italia). - ️Vatican Medi

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al Papa León XIV junto a los Reyes Felipe VI y Letizia, el próximo sábado 6 de junio a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha confirmado este viernes Presidencia del Gobierno.

Con este ya son al menos cuatro los encuentros que mantendrá el presidente del Gobierno con el Papa León XIV durante su viaje a España, incluyendo su reunión privada en la Nunciatura Apostólica el lunes 8 de junio, a las 9:30 horas; su visita al Congreso de los Diputados, una hora después, donde el Pontífice pronunciará un discurso; y la misa en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y la posterior inauguración de la Torre de Jesucristo, el miércoles 10 de junio a partir de las 19:30 horas.

Además, el pasado miércoles, Sánchez fue recibido en audiencia por el Papa en el Vaticano donde ambos líderes mantuvieron una reunión de 45 minutos. Tras el encuentro, el presidente del Gobierno aseguró su "absoluta sintonía" en cuestiones como la defensa de la paz o las migraciones y afirmó que para España será un "inmenso honor" recibirle en unos días.

En rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, el jefe del Ejecutivo destacó que había sido un encuentro "muy valioso" e indicó que la voz de León XIV "es una brújula moral en la lucha contra la injusticia" agradeciendo su posición contraria "al egoísmo" y su "empatía frente a la sin razón y la ley de la selva".

Este encuentro se produjo apenas diez días antes de la visita del Pontífice a España que comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando su avión aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico.

ENCUENTRO PRIVADO DEL PAPA CON LA FAMILIA REAL

A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, según la agenda de Casa Real, consultada por Europa Press, y a continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el mismo Palacio Real.

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo; y a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, que se confirma será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes'. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

PRIMER PONTÍFICE EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 con el mencionado encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Después a las 11.30 horas, tendrá se reunirá con los obipos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudera para realizar una oración y homenaje a la Virgen, con un saludo previsto del Papa. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

MISA EN EL ESTADIO OLÍMPICO Y EN LA SAGRADA FAMILIA

Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20.00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde realizará un saludo, y a las 12.00 visitará la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del Pontífice. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat.

Por la tarde, a las 16.30 horas, el Papa tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

ENCUENTRO CON MIGRANTES EN CANARIAS

El jueves 11 de junio, el Papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

De hecho, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana, y pronunciará otro discurso. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de abril, el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde está prevista su llegada a Los Rodeos a las 09.10 horas. A las 09.30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', con saludo del Pontífice. A las 10.10 horas, mantendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna.

A las 12.15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya a las 14.30 horas será la ceremonia de despedida en Los Rodeos y a las 15.00 el Pontífice pondrá rumbo a Roma, donde se espera su llegada a las 20.10 horas.