Embargan la vivienda a un empleado municipal de La Línea, cuyo Ayuntamiento adeuda ocho nóminas a la plantilla

Actualizado 02/05/2013 12:45:49 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un empleado municipal del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) ha visto como le embargaban su casa, mientras otros sufren cortes de luz o tienen que acudir a organizaciones sociales para poder comer, ya que el Consistorio adeuda ocho nóminas a la plantilla y la situación está "al límite", según han expresado a Europa Press fuentes sindicales.

Aunque el equipo de gobierno PSOE-PA asegura que continúa trabajando para "estabilizar la situación económica", según ha apuntado a Europa Press el delegado del PA, Ángel Villar; la realidad es que pasan los días, la plantilla sigue sin cobrar "y los problemas creciendo".

De hecho, las fuentes sindicales aseguran que "hay gente que ha perdido su casa", ahora se ha conocido el embargo de la vivienda a un empleado municipal, pero sostienen que "no es el único", porque hay otros en la misma situación que ya está "al límite".

Mientras critican que el equipo de gobierno sigue lanzando mensajes como el hecho de que el Consistorio vaya a tener un superávit superior a los seis millones de euros, subrayan que el "drama" en la localidad no cesa porque "hay gente que ya no puede más, ya que cuando recibimos el dinero de una nómina al día siguiente ya no te queda nada puesto que tienes que pagar las deudas de los ocho meses que hemos estado pidiendo ayudas".

En ese ámbito, desde las centrales sindicales recuerdan que hay "muchos compañeros que están acudiendo a Cáritas", mientras otros sufren cortes de luz o agua "y otros están ya tan desesperados que han perdido hasta sus viviendas".

Por último, desde algunas centrales sindicales como SPLL y CSIF esperan "una unión que ahora mismo parece complicada, ya que han pasado muchas cosas en los últimos años".