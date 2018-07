La diputada Celia Villalobos considera que Sáenz de Santamaría "está mejor posicionada" para ser presidenta

Publicado 21/06/2018 14:12:34 CET

La diputada alaba a Cospedal pero cree que aunque la exvicepresidenta no forme parte "del aparato del partido ha demostrado su capacidad"

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada por el PP de Málaga Celia Villalobos se ha posicionado este jueves del lado de Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el PP y poder aspirar a la presidencia del Gobierno central. Así, ha indicado que aunque no forme parte "del aparato del partido ha demostrado su capacidad de aunar voluntades y a los ministros en torno a un proyecto común".

Villalobos ha precisado a los periodistas en Torremolinos (Málaga), que el PP es un partido "profundamente fuerte y potente, el más fuerte de España", con "muchas" elecciones ganadas aunque en ocasiones "por pactos de la izquierda no haya podido gobernar algunos ayuntamientos y comunidades autónomas".

"Estamos ahí, vamos a seguir estando, queremos seguir estando", ha sostenido, y ha agregado que en este mes hasta el congreso nacional, 20 y 21 de julio, con una campaña entre los candidatos "enorme" por su duración, está "convencida de que los compañeros --que han presentado sus avales-- serán capaces de expresar lo que creen y los militantes decidiremos".

Según la exalcaldesa de Málaga, es militante y, por tanto, votará quién quiere que sea no sólo "la presidenta del partido sino que tenga la posibilidad de ganar las elecciones". En este punto, ha destacado tanto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como a Sáenz de Santamaría pero, ha añadido: "Mi presidente del PP de Málaga está con Soraya y yo estoy con Soraya y con mi presidente".

La dirigente 'popular', también miembro del comité ejecutivo nacional, ha admitido que se alegró "muchísimo" cuando vio que dos mujeres se presentaban a la presidencia de la formación: "Creo en el papel importantísimo que tenemos que jugar las mujeres en política y ahora es importante visualizar el partido en una mujer; ha sido una gran alegría".

En este sentido, ha añadido que aunque es "muy amiga de las dos candidatas y las quiero a las dos por igual", ella está "donde esté" la exministra de Empleo Fátima Báñez, a la que ha definido como "una líder con enorme lealtad y que ha demostrado cómo crear empleo y cómo se consigue, con mano izquierda, tener buenas relaciones con el conjunto de lo que significa ese ministerio y a Soraya la conozco también muchísimo".

DEBATE A SIETE

Sobre un posible debate entre los siete candidatos a liderar el PP, Villalobos ha manifestado que es una decisión que deberán adoptar ellos pero ha opinado que "ayuda poco". "No estoy en esa historia, pero un debate a siete, he asistido a tantos, y ayuda poco. Ese tipo de estructuras a lo mejor a algunos medios y candidatos que quieren que se les conozca por fin puede ser que lo intente", ha sostenido.

A partir de ahora, ha dicho, serán los militantes quienes votarán y mirarán "la capacidad" de los candidatos. Para Villalobos, "Soraya ha sido vicepresidenta, ha coordinado al Gobierno, es bien cierto que no forma parte del aparato del partido y no creo que eso sea ninguna desventaja".

"Respeto a todos pero Soraya ha demostrado su capacidad de aunar voluntades, aunar a los ministros en torno a un proyecto común y algo muy complicado para el centro derecho: que el gobierno no esté todos los días en los medios de comunicación", ha subrayado.

En definitiva, ha sostenido, el PP lo que necesita es una persona "valorada por los votantes del PP y de otros partidos y con capacidad de gobernar".

"A mí las primarias que realmente me gustan son las de Francia y EEUU, donde los votantes son los que votan. En España todavía no tenemos un sistema de esta naturaleza pero me importan mucho los votantes, me importan muchísimo los militantes, pero son los votantes quienes toman la decisión de quién va a ser presidente del Gobierno y ahí yo creo que Soraya está mejor posicionada", ha concluido.