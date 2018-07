Feragua defiende la continuidad de Luis Planas como ministro de Agricultura y pide evitar la "vendetta partidista"

Publicado 15/06/2018 12:06:24 CET

La Asociación Andaluza de Regantes (Feragua) ha defendido la continuidad en el cargo del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pide a todos los grupos políticos "responsabilidad y generosidad" para pensar en el interés común de todos los españoles y "no en clave de vendetta partidista".

El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, ha explicado en un comunicado que "no se encontrará un ministro socialista mejor para defender los intereses de España y Andalucía en Europa", y ha señalado que dentro del propio Partido Popular hay muchas voces que "no entienden ni comparten" la petición de dimisión de Luis Planas, "cuya imputación va a quedar con toda probabilidad archivada de acuerdo a la posición del Ministerio de Fiscal, que no formulará acusación contra él", señala.

"No nos interesa la política, ni el enfrentamiento entre partidos, no vamos a entrar en las promesas electorales de una y otra parte, lo único que pedimos es que no llevemos la rivalidad partidista a extremos absurdos, como el de pedir la dimisión de alguien por una imputación que ya se sabe que va a quedar archivada", ha afirmado Cepeda.

Para el presidente de Fragua, con la petición de dimisión "no es que se ponga en duda la presunción de inocencia, es que se culpabiliza a alguien cuya inocencia va a quedar completamente despejada en unas fechas", y ha trasladado al PP la "preocupación e incomprensión" de los regantes por este tipo de "estrategias partidistas, contrarias al interés del regadío andaluz". "Es hora de poner sensatez y cortar con este tipo de estrategias partidistas que conducen a pedir dimisiones por cualquier cosa", ha señalado.

Cepeda ha subrayado que Luis Planas reúne "una gran experiencia" en la gestión de asuntos agrícolas y de acuerdos internacionales derivada de sus responsabilidades como consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía en dos ocasiones, representante permanente de España en la Unión Europea y embajador de España en Marruecos, entre otros responsabilidades públicas en las que "siempre dejó una estela de buen gestor entre todos los actores interesados".

"Se trata de un perfil de solvencia constatada, con una gran capacidad de interlocución, y para los agricultores fue, junto a Miguel Arias Cañete, el gran artífice del beneficioso acuerdo de ayudas PAC del marco actual 2013-2020", ha afirmado Cepeda, que ha añadido que "un perfil como el de Planas es el indicado para cerrar el acuerdo de la PAC 2021-2027, en la que necesitaremos a alguien que sea un profundo conocedor de la agricultura española y andaluza y de los entresijos de la negociación en Europa".