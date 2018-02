El MUPAC volverá al solar de Casimiro Sáinz

Publicado 07/02/2018 18:14:24 CET

También se prevé llevar allí la Presidencia del Gobierno o la Consejería de Educación

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria propone ahora como opción "definitiva" para ubicar el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) el solar de Casimiro Sáinz, parcela que hace años albergó precisamente este museo junto a la antigua sede del Ejecutivo y a la que también se pretende llevar otra vez la Presidencia regional o, si no, la Consejería de Educación.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico da marcha atrás en la decisión adoptada en el verano de 2016 --en la etapa de Ramón Ruiz como consejero de Cultura-- de llevar el MUPAC, que actualmente se encuentra en el Mercado del Este, a Gamazo, en los terrenos ocupados por el actual aparcamiento del Palacio de Festivales.

Así se lo ha anunciado este miércoles el consejero de Educación Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), tras trasmitírselo, en una reunión, a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que considera este cambio de ubicación una "irresponsabilidad política" que retrasa una inversión en Santander.

RAZONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y URBANÍSTICAS PARA EL CAMBIO

En declaraciones realizadas junto a Igual a la salida de la reunión, Fernández Mañanes, que fue nombrado consejero de Cultura tras el cese de Ramón Ruiz después de la llegada de Pablo Zuloaga a la Secretaría General del PSOE de Cantabria, ha defendido que el solar de Casimiro Sáinz se trata de la ubicación "más idónea", tanto desde el punto de vista técnico, urbanístico y económico.

En relación a este último aspecto, ha anunciado que la nueva ubicación supondrá una "merma importante" en el coste del MUPAC, de entre 5 y 8 millones de euros de los 35 que inicialmente se preveían.

"Es una cuestión importante, no es la única cuestión pero en el manejo de los dineros públicos debe tener la máxima responsabilidad y plantear inversiones sostenibles", ha remarcado

Y en cuanto a las razones ténicas y constructivas, Fernández Mañanes ha señalado que en este solar, propiedad del Gobierno, "hay suelos más que suficientes" para albergar el MUPAC y tiene un subsuelo que es ya "conocido" y, por tanto, "no depara sorpresa alguna", algo que, según ha remarcado, no ocurre con los terrenos de Gamazo, que son, según ha dicho, "muy complicados e inestables", lo que supone "sobrecostes" en la ejecución.

Desde el punto de vista urbanístico, Fernández Mañanes ha subrayado la "centralidad" de la ubicación en un lugar "emblemático" de la ciudad como Puertochico.

El consejero sí ha explicado que para poder llevar a este solar el MUPAC será necesario que el Ayuntamiento de Santander tramite un cambio en la ficha urbanística dado que en estos momentos estos terrenos solo son aptos para acoger equipamientos administrativos pero no culturales.

Sin embargo, Fernández Mañanes no cree que ese cambio vaya a generar problemas y ha afirmado que la alcaldesa ya le ha mostrado su "disposición" a hacerlo.

COMPARTIRÁ SOLAR CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO

El anuncio del consejero no significa solo que el MUPAC volverá al mismo solar donde estuvo varias décadas sino también que lo compartirá de nuevo con otras dependencias administrativas del Gobierno de Cantabria.

Fernández Mañanes ha explicado que podría llevarse allí en unos "años" la Presidencia del Gobierno o la sede de la Consejería de Educación, la cual --ha recordado-- se encuentra actualmente en la calle Vargas, en un edificio propiedad del Estado y sin sede definitiva.

El consejero ha señalado que el edificio donde se aloja actualmente tiene "muchas dificultades técnicas", requiere acometer "inversiones", y es "insuficiente" para acoger todos los servicios de la Consejería.

"Pensamos que era el momento de dar un paso definitivo de ubicacion", ha explicado el consejero.

CRÍTICAS DE LA ALCALDESA

Por su parte, Igual ha pedido al consejero que "reconsidere" este cambio de idea y cree que "no ha salido ninguna nueva información" que justifique el que ahora "no se pueda realizar" lo que el propio Gobierno decidió, que era llevar el MUPAC a Gamazo.

La alcaldesa ha señalado que las cuestiones técnicas, urbanísticas y económicas citadas por el consejero para justificar el cambio ya "se conocían" cuando el anterior Gobierno anunció que el MUPAC iría a Gamazo.

Igual considera que este cambio supone "otro parón" para el MUPAC y una "patada hacia adelante" para "seguir sin invertir en Santander". "No hay un proyecto en la ciudad de Santander con este Gobierno que salga limpio y que salga de una manera adecuada", ha criticado la alcaldesa, que afirma que la "única noticia positiva" en este asunto es que no se baraja llevar el MUPAC fuera de la capital, posibilidad que sí se estudió con Ruiz como consejero de Cultura.

La regidora ha señalado que ya se había "avanzado" en la tramitación del MUPAC, como ha sido el visto bueno del Ayuntamiento a la concreción de equipamiento para construir la sede del MUPAC en Gamazo y ha criticado que ahora, al querer el Gobierno llevarlo a Puertochico, es "otro empezar de nuevo".

"Estamos en el punto cero", ha dicho Igual, que, además, ha señalado que "nadie le dice" que la ubicación de Casimiro Sáinz sea la definitiva. "Cuanto tiempo tiene que pasar, cuántas veces nos lo tienen que anunciar para que nos lo creamos. Pues sinceramente no lo sé y es una pregunta que le he hecho al consejero: ¿Pero me la tengo que creer o es solo unos meses para entretener y después volver?", ha aseverado.

De una forma más genérica, la alcaldesa ha opinado que mientras para Santander el Ayuntamiento "rema, trabaja y lucha", el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) no lo hace.

RESPUESTA DE MAÑANES

Tras escuchar a Igual calificar de "irresponsabilidad política" la decisión del Gobierno, el consejero ha opinado que "lo responsable es plantear inversiones responsables" y emplear el dinero público con "racionalidad".

Sin embargo, acto seguido, ha aclarado que con ello "no quiere decir" que las decisiones anteriores en torno a la ubicación fueran "irresponsables" puesto que era un terreno del Gobierno de Cantabria y reunía desde el punto de vista de la superficie las condiciones para albergar el MUPAC.

Pero Fernández Mañanes ha insistido en que el emplazamiento de Casimiro Sáinz --que según ha insistido es el "definitivo"-- también los reúne y permite una "operación doble": albergar el MUPAC y dependencias del Gobierno.

Y en cuanto al retraso denunciado por la alcaldesa, el consejero considera que solo habrá un retraso "de unos meses" que, además, no considera "significativo", si se tienen en cuenta el volumen de la inversión a realizar y también el hecho de que se lleva buscando sede para el MUPAC "80 años".

Fernández Mañanes ha señalado que el Gobierno va a seguir con la tramitación del pliego de condiciones para la adjudicación del concurso de ideas, un paso que, según ha dicho, no quería dar su departamento hasta estar seguro del tener una ubicación acertada para el MUPAC.

Ha explicado que el pliego ya está redactado pero habrá que hacer a lo largo de las "próximas semanas" una modificación en él para cambiar la parcela sobre la que se debe proyectar el museo.

El consejero ha señalado que al no haber aún concurso de ideas, no hay un proyecto constructivo para el MUPAC y tampoco, por tanto, un coste ya cerrado, algo que, a su juicio, podría estar "un año o algo más".

A su vez, Fernández Mañanes ha confiado en que el Ayuntamiento desarrolle con "celeridad" la concreción de equipamientos para albergar el MUPAC en la parcela de Casimiro Sáinz.