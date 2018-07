Agricultura avanza 3,7 millones para impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario

Actualizado 16/06/2018 15:19:29 CET

CIUDAD REAL, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del próximo 26 de junio va a aprobar un paquete de ayudas para impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y forestal por un importe de 3,7 millones de euros para aquellas empresas particulares, cooperativas, asociaciones empresariales, agrupaciones de productores u organizaciones interprofesionales que colaboren con institutos públicos o privados de innovación en proyectos de desarrollo tecnológico.

Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural durante la inauguración del proyecto 'Uno a uno' de la empresa Gruart La Mancha, en Valdepeñas (Ciudad Real), dedicada a la elaboración de tapones naturales para vino, una línea innovadora que permite la selección de los tapones de corcho que tengan niveles de TCAs por encima del umbral de detección.

Las nuevas órdenes de ayudas corresponden al sector agrícola y ganaderos en sanidad animal y vegetal, dotada con 1,7 millones de euros.

A ella se suman las ayudas para el sector agroalimentario por el mismo importe y los 300.000 euros de la nueva orden de ayudas para el sector forestal, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Se trata del "mayor paquete de ayudas que se ha sacado nunca para aportar innovación en sector agrario agroalimentario y forestal" en la región, lo que potenciará que se creen convenios con las instituciones y organismos de investigación regional como el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), la Universidad de Castilla-La Mancha y otras instituciones, para el desarrollo de nuevas técnicas, nuevos productos o procesos de elaboración.

Francisco Martínez Arroyo, acompañado del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha destacado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha está muy comprometido con la innovación tecnológica en el sector agroalimentario", de ahí, esta nueva línea de ayudas que permitirá "nuevos procesos productivos, nuevos productos y tecnología que beneficie al consumidor final y, de esa forma, al que inicia la cadena alimentaria, que, en este caso, en esta tierra, casi siempre es un agricultor".

De esta manera, ha alabado el trabajo realizado por esta empresa que cuenta con una trayectoria de 31 años en el sector de tapones de corcho. "Demuestra que somos capaces de innovar aquí y hacerlo de la mejor manera posible", ha destacado.

Con este nuevo sistema de detección de tapones con rastros de TCA así como cualquiera de ellos que tenga un olor diferente a los normales, se consigue que el producto final, el vino, "llegue en buenas condiciones al consumidor" resaltando que "pocas empresas se ha comprometido tanto con un sector como el del vino".

La calidad, ha apuntado, "hace la cadena agroalimentaria más competitiva", porque, ha proseguido "si ese vino embotellado es un vino excelente que se vende a un precio rentable para el que lo vende y el que cultiva la vid, estaremos haciendo posible que en Castilla-La Mancha haya mucha gente que se dedique a esto".

LA INNOVACIÓN EN VALDEPEÑAS

De su lado, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que ha augurado una buena vendimia para este año, ha destacado el carácter innovador de las empresas valdepeñeras para las que tenía palabras de felicitación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Me parece sorprendente, sobre todo en esta parte de España en la que tan poco autoestima tenemos, donde hemos visto subir y bajar a tanta gente, que hemos terminado en no creer ni en nosotros mismos", ha manifestado el regidor municipal subrayando que "hay tres o cuatro referencias en esta localidad que lo único que merecen es el aplauso, por lo que quiero trasladar desde aquí mi enhorabuena, porque Valdepeñas la hacéis vosotros, porque el futuro se conquista así y no mirándose el ombligo".

Mientras, el presidente de Gruart La Mancha, Francisco González Sánchez, ha señalado que el nuevo proceso 'Uno a uno' que se está desarrollando de forma pionera de la empresa consigue al día la fabricación de 5.000 corchos de este tipo, aunque la fábrica tiene capacidad para lograr obtener hasta 10.000 diarios.