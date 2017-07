El cierre del Pacto contra la violencia machista en el Congreso arranca con "malestar" y puede durar "todo el día"

Actualizado 24/07/2017 14:05:37 CET

EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados miembros de la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para alcanzar un Pacto de Estado contra la violencia de género han entrado este lunes 24 de julio a la que previsiblemente será su última reunión y que podría prolongarse durante "todo el día". Mientras que PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromis lo han hecho con "malestar" por las declaraciones del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que daban a entender que el acuerdo estaba "cerrado", el PP ha entrado defendiendo que este Pacto "es de todos".

"El Pacto si es de alguien, es de todos, y si es para alguien es para todas las mujeres y para el conjunto de la sociedad que tiene que ver en el machismo un problema a evitar y a corregir", ha señalado Maroto a la entrada a la subcomisión, preguntado por si el PP se estaba apropiado del Pacto de Estado. Sobre las "filtraciones", ha evitado valorarlo y ha apuntado que estas, han podido "inducir a que algunos ciudadanos piensen que el Pacto está cerrado".

Asimismo, ha añadido que cuando terminen este lunes los trabajos de la Subcomisión del Congreso, van a "salir con un documento votado por todos", aunque tengan "ideas distintas en algunas materias" ya que son partidos "muy diferentes". "Es un día importante porque al menos en esto los partidos políticos vamos a dar un ejemplo y una versión de lo que debe ser la política con mayúsculas", ha precisado.

Para el diputado del PP, este documento resuelve una cuestión que es una "alarma social de primera magnitud"; pone de acuerdo, "por primera vez en mucho tiempo", a partidos políticos con sensibilidades "muy distintas"; y viene sustentado con un compromiso económico del Gobierno de "más de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años".

"Las palabras no se las puede llevar el viento, aquí hay muchas aportaciones de todos los grupos que han estado a la altura de las circunstancias sin excepción. Pero también de la aportación económica para materializar estas medidas", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que "por primera vez" se va a compartir "en positivo" la responsabilidad de la violencia de género que hasta ahora, en su opinión, se había mirado "siempre" como una cuestión que "afectaba solamente al Estado".

Además, ha resaltado que este Pacto recoge a los tres niveles de la Administración (ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España) "trabajando juntos", algo que, según ha apuntado, "no había sucedido anteriormente". A su juicio, este Pacto es "histórico", "no tiene precedentes", es "absolutamente nuevo" y atiende a una "necesidad de primera magnitud".

Respecto a las medidas que incluirá el documento, ha indicado que "no habla solo" de qué hacer cuando sucede la violencia de género, sino que "incorpora la prevención", el qué hacer para que "deje de suceder" y se "reduzcan las cifras". "Hay muchísimas medidas en educación, sanidad o medios de comunicación. Medidas novedosas enriquecidas entre todos", ha precisado.

"Este texto es un poco de todos porque todos han participado en él. Las víctimas de la violencia de género, que no tienen siglas y no entienden de partidos políticos, pedían una respuesta global, seria y de altura como la que creo que vamos a dar hoy aquí", ha explicado.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha manifestado "malestar" por la "deslealtad" de los miembros del Gobierno que durante los últimos días se han referido a un pacto ya cerrado. "El Gobierno se ha ocupado y preocupado de vender, con una deslealtad absoluta a los trabajos de esta subcomisión, lo que todavía no estaba cerrado", ha precisado, al tiempo que ha criticado que con esto buscan su propio "beneficio", aunque ha dicho desconocer si tiene que ver con la declaración judicial del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, esta semana.

Según ha explicado, quedan "flecos importantes" que discutir, algunos relacionados con "cuestiones presupuestarias" que para el PSOE son "vitales". Además, ha indicado que el PSOE tratará de que este pacto marque "un compromiso firme con la sociedad civil".

Álvarez espera que esta sea la última reunión de la subcomisión y ha remarcado que "el PSOE no se moverá de esta mesa" hasta que consigan este lunes cerrar un acuerdo, sobre todo, según ha precisado, después de "lo que ha costado arrastrar al PP" a esta negociación. Una vez cerrado el pacto, según ha añadido, "urgirá poner en funcionamiento las medidas".

TODAS LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Mientras, la diputada de Podemos, Ángela Rodríguez, ha puesto como condición para llegar a un Pacto de Estado que se establezca "un marco que recoja todas las violencias machistas", que no haya "víctimas de primera y de segunda" y se determine cómo se van a presupuestar las medidas. En cualquier caso, preguntada por si votarán en contra en caso de que estas condiciones no se incluyan, ha precisado que aún queda "un día largo de negociación" y que no va a faltar diálogo por su parte.

Así, ha asegurado que estarán sentadas en la mesa de negociación hasta llegar a "un acuerdo con un enfoque feminista" y ha precisado que aún les quedan puntos importantes por negociar como "las cuestiones económicas". "Siempre hemos dicho que no es posible hacer feminismo si no tenemos recursos que garanticen estas políticas y desde luego este es uno de los ejes centrales por discutir aún", ha precisado antes de entrar en la subcomisión.

Sobre las declaraciones del portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que el pasado viernes señaló que se había alcanzado ya un acuerdo, la diputada de Podemos espera que fuesen "confusiones" porque, según ha añadido, "es evidente que el pacto aún no está terminado".

Para Ciudadanos, "los hechos dicen" que el PP "sí" ha intentado apropiarse del Pacto de Estado al salir el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunciando "que ya estaba firmado" y el dinero "que se va a invertir".

Así lo ha manifestado la diputada de Cs Patricia Reyes antes de entrar a la Subcomisión por el Pacto de Estado en el Congreso. "Nos parece que se ha utilizado de manera partidista. Es muy importante lo económico pero las medidas que están detrás son aún más importantes", ha defendido.

En la misma línea, ha añadido que les ha "sorprendido" que haya habido "filtraciones" y se haya "dado por cerrado" un Pacto que "todavía no está cerrado", porque "quedan unos cuantos flecos por cerrar". "Nos ha sorprendido que el ministro portavoz salga diciendo que ya estaba hecho todo el Pacto de Estado cuando no era así", ha comentado.

ACUERDO EN MUCHAS MEDIDAS

"Vamos a tener que estar trabajando hoy todo el día, porque estamos de acuerdo en muchas medidas, pero en otras no estamos de acuerdo y tenemos que llegar a puntos de consenso", ha concluido.

Por su parte, la diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha indicado que no cree que haya "intención por parte de ningún partido de apropiarse el pacto" aunque sí ha criticado las "declaraciones y filtraciones totalmente inadecuadas" que se han realizado en los últimos días, con las que, a su juicio, se ha intentado "cerrar la negociación antes de que esté totalmente cerrada".

Sorlí ha calificado este pacto de "importantísimo" pero ha puntualizado que no puede ser solo "una lista de medidas para mejorar la situación" sino "un pacto que vaya más allá y garantice una atención integral a todas las víctimas de todas las tipologías de violencia".

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT) en el Congreso, Lourdes Ciuró, ha indicado que apoyarán el Pacto "por responsabilidad política" pero ha explicado que su marco es el pacto nacional contra la violencia machista y que desde Cataluña están trabajando con todas las entidades e instituciones. "Desde el PDeCAT no nos vinculamos en algo que es competencia exclusiva del Govern de la Generalitat", ha remarcado.