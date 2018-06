El presidente de Zimbabue sobrevive a un atentado durante un mitin en Bulawayo

Actualizado 23/06/2018 16:18:07 CET

HARARE, 23 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha salido uleso de un atentado con bomba durante un mítin en un estadio de la ciudad de Bulawayo, según ha confirmado la Policía y un portavoz.

"Ahora es un asunto de la Policía", ha informado George Charamba, "pero el presidente está sano y salvo en la Cámara Estatal de Bulawayo".

Charamba no descarta que el ataque haya dejado víctimas aunque todavía está recabando información sobre el atentado, ocurrido exactamente en el Estadio Blanco de la ciudad, la segunda en importancia del país.

An explosion has rocked White City stadium in Byo where President Emmerson Mnangagwa was addressing thousands of people at a campaign rally. president Mnangagwa is unhurt and has been successfully evacuated and is now at Bulawayo State house @StarFMNews @StarfmZimbabwe pic.twitter.com/GgdsQwv4ww