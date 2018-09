Trump tacha de "ficción" el libro de Woodward y afirma que nunca planteó asesinar a Al Assad

Publicado 05/09/2018 21:00:20 CET

WASHINGTON, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado "una obra de ficción" el libro escrito por el periodista Bob Woodward, que relata un supuesto caos interno en el Gobierno norteamericano, y ha desmentido que se hubiese planteado asesinar al presidente sirio, Bashar al Assad.

El libro, que lleva por título 'Miedo: Trump en la Casa Blanca', se basa en testimonios de personas cercanas al presidente y que retratan la Administración como un "manicomio". Las fuentes admiten incluso ocultar información a Trump por miedo a las decisiones que pueda adoptar.

El presidente ya negó el miércoles la veracidad del libro de Woodward, que este jueves ha descrito como "una obra de ficción". En este sentido, ha aprovechado la recepción en el Despacho Oval al emir de Kuwait para denunciar que el periodista, celebre por destapar el caso 'Watergate', ya tuvo "el mismo problema con otros presidentes" porque "busca publicidad" para vender libros.

Trump ha afirmado que "nunca" se planteó asesinar a Al Assad, como sí sugiere el libro, a pesar de que ha admitido que la situación en Siria es "muy triste". El presidente ha alertado de una posible "masacre" en la región de Idlib, donde el régimen ultima una ofensiva, y ha advertido de que Estados Unidos "se enfadará mucho" si esto ocurre.

Por otra parte, Trump también se ha referido a las actuales tensiones entre Estados Unidos e Irán, un país que se preocupa ahora "de su propia supervivencia", en opinión del mandatario norteamericano. "Veremos lo que ocurre con Irán, si quieren hablar o no depende de ellos. Siempre estaré disponible, pero no me importa lo que ocurra", ha añadido.

Trump, que en mayo desligó a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015, presidirá este mes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en Irán. El encuentro coincidirá con el viaje que el presidente iranío, Hasán Rohani, realizará a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.