Unas 8.000 personas pasan desde el sábado por el consulado de Marruecos en Almería ante la regularización extraordinaria

Personas guardan cola a las puertas del Consulado de Marruecos en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 8.000 personas han pasado desde este sábado, 11 de abril, por el consulado de Marruecos en Almería para recabar la documentación necesaria ante la inminente regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, entre ella la relativa a la ausencia de antecedentes penales en el país de origen.

Fuentes de la oficina del consulado de Marruecos en Almería han precisado a Europa Press esta cifra y han señalado que la mayor afluencia se registró durante el fin de semana, si bien algunas de esas personas acompañaban a familiares o amigos y no acudían a realizar el trámite personalmente.

La concentración de personas se ha mantenido también este martes en el entorno de la sede consular, ubicada en la avenida del Mediterráneo, donde decenas de usuarios han aguardado su turno desde primera hora de la mañana. Es el caso de Yessine, de 26 años, residente en Almería capital desde hace dos años tras llegar con su familia desde Marruecos, que ha acudido por primera vez al consulado y esperaba desde las 8,30 horas.

El joven, que trabaja en un restaurante durante los meses de verano y también encadena trabajos ocasionales, ha explicado a esta agencia que ha acudido al consulado porque toda su familia ya había realizado el trámite y le habían dicho que "tenía que ir rápido a hacerlo".

El aumento de usuarios coincide con la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el real decreto que articulará este proceso, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está prevista para este miércoles.

Según ha adelantado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática desde el jueves 16 de abril y por vía presencial a partir del día 20, dentro de un plazo que se prolongará hasta el 30 de junio.

LLAMAMIENTO A LA CALMA

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha trasladado un mensaje de calma ante las escenas que se han repetido estos días a las puertas del consulado. En declaraciones a los periodistas, ha señalado que es "una buena noticia" que se apruebe un proceso extraordinario de regularización para personas que ya viven en España y ha subrayado que permitirá que muchas de ellas "puedan ejercer sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones".

Martín ha pedido esperar a la publicación del decreto en el BOE para conocer todos los detalles y ha recalcado que "la mayoría de los trámites administrativos se llevan a cabo de manera telemática", por lo que ha advertido de que acudir de manera inmediata a colas o espacios administrativos "de momento no va a ser necesario".

Asimismo, ha indicado que también se habilitarán puntos de presentación presencial, previsiblemente en la capital almeriense, con cita previa, y ha instado a informarse "a través de los canales oficiales", en alusión a la página web del Ministerio y a la guía de preguntas y respuestas que se prevé difundir para resolver dudas y evitar bulos o datos incorrectos sobre el procedimiento.

La regularización extraordinaria se dirige a personas extranjeras en situación irregular que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y que carezcan de antecedentes penales.