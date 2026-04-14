UGT-A defiende la regularización de migrantes por ser "un acto de justicia social y laboral"

El secretrario general de UGT-A, Óskar Martín (i), interviene en el coloquio organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum. A 14 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha defendido la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros por entender que es "un acto de justicia social y laboral". En el Fórum Europa Tribuna Andalucía, el líder ugetista ha señalado que este paso significa "dar carta de naturaleza a una realidad con la que convivimos a diario", ya que hay "miles" de trabajadores migrantes en el sector servicios, en la ayuda a domicilio y en agricutura.

UGT Andalucía, ha subrayado Martín en el turno de preguntas, está "a favor" del proceso de regularización de cuyo texto del Real Decreto el Gobierno ha eliminado la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación del texto, que en anteriores borradores sí incluía esta posibilidad, sin embargo, cuestionada por el Consejo de Estado en su dictamen de la norma. Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancarán este mismo jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.

Entre las principales novedades, el decreto elimina la declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales. En cualquier caso, el texto ya establecía la opción de que el propio Gobierno español solicite la información al país de origen si el interesado demuestra falta de respuesta por de ese tercer país.

Esta modificación por parte del Ejecutivo tiene lugar después de que el Consejo de Estado, en su dictamen, considerase que recurrir a la declaración es una técnica "inadecuada" para un proceso "masivo", ya que "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería".

En otro orden de cosas, el secretario general de UGT Andalucía se ha referido al problema de la vivienda del que ha dicho que se trata de "un elemento de devaluación salarial". "De nada sirven las subidas salariales que pactamos los sindicatos si la vivienda después sube en Sevilla, por ejemplo, más de un 10%", ha argumentado. "Sin vivienda, un proyecto vital está muy muy limitado", ha concluido.