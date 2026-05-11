Aagesen destaca en Almería los sistemas de desalación y aboga por modelos de gestión "sostenibles" en el territorio

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su visita a una comunidad de regantes de Níjar (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

NÍJAR (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha valorado este lunes el papel que desempeña la desalación en Almería, condicionada por las escasas precipitaciones y el estrés hídrico, al tiempo que ha subrayado la importancia de avanzar hacia modelos de gestión del agua "sostenibles, eficientes y adaptados" a las necesidades del territorio.

La ministra ha visitado en Níjar (Almería) las instalaciones de la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar (CUCN), acompañada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Según ha informado el Gobierno, la jornada ha estado centrada en el presente y el futuro de los recursos hídricos no convencionales en la provincia de Almería.

A lo largo del recorrido por las instalaciones, la ministra Aagesen ha podido conocer distintas infraestructuras vinculadas al almacenamiento, regulación y distribución de agua procedente de la planta desaladora de Carboneras, así como diversas actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Con ello, ha incidido en la necesidad de "continuar reforzando las infraestructuras hídricas de la provincia" para "garantizar el suministro de agua en un contexto marcado por la sequía y por los efectos del cambio climático", especialmente en territorios como Almería donde la agricultura intensiva constituye uno de los principales motores económicos y sociales.

La ministra ha destacado también la experiencia acumulada por las comunidades de usuarios y regantes almerienses en la gestión "eficiente" del agua y su capacidad de adaptación a un entorno climático especialmente exigente, "convirtiendo a la provincia en un referente en el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales".

Asimismo, en el encuentro con la junta directiva de la CUCN, Aagesen ha abordado distintos proyectos relacionados con las plantas desaladoras de la provincia y con la mejora de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua desalada, considerados elementos "estratégicos" para reforzar la seguridad hídrica de Almería.

La Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar constituye una de las principales referencias nacionales en el uso y distribución de agua desalada para regadío. Actualmente abastece a más de 2.500 usuarios y gestiona el riego de unas 8.800 hectáreas de invernaderos mediante una red de distribución que supera los 700 kilómetros de tuberías.