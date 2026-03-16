Adelante quiere que Moreno vaya al Parlamento por el pago de hipotecas con cargo a comisiones del caso Mascarillas

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en una rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha asegurado este lunes que solicitarán que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofrezca explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre si el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido en la actuación judicial del caso Mascarillas que ha salpicado a la Corporación Provincial, pudiese haber pagado una hipoteca con cargo a las supuestas comisiones que habría percibido por la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

"Nos parece de una poca vergüenza que es indignante", ha afirmado García en una nota de audio remitida a los medios de comunicación, quien ha reprochado a Moreno que "no quiere mojarse con la corrupción" y frente a esa actitud ha apostado por "llevar esto al Parlamento".

El candidato de Adelante ha recordado que Javier Aureliano García, además de "presidente de la Diputación de Almería y líder del Partido Popular en Almería", "era miembro del equipo de la Ejecutiva de Juanma Moreno Bonilla", mientras le ha criticado "haber aprovechado la pandemia y las compras que se hicieron de material para la pandemia para llevarse el dinero y pagarse una hipoteca".

García ha considerado que este episodio "se suma" al caso del gerente del Estadio Olímpico de la Cartuja, Daniel Oviedo, y del exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal, a quienes un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les atribuye el cobro de comisiones por la adjudicación de obras para la reforma de esta instalación deportiva para ser sede de la Eurocopa de fútbol disputada en 2021.

"Nos parece alucinante que el Partido Popular, que es incapaz de arreglar los problemas de la vivienda en Andalucía, estén sus altos cargos forrándose con la corrupción y pagándose vivienda", ha afirmado el portavoz de Adelante.

El juez instructor del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' en la contratación a través de la Diputación Provincial de Almería, ha acordado tomar declaración a los 43 investigados que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre supuestos amaños de contratos.

Los agentes de la Guardia Civil diferencian tres partes en la trama: la adquisición supuestamente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia de 2020 mediante un contrato de dos millones de euros; las presuntas mordidas en contratos de obras de Diputación y los vínculos que habría facilitado el flujo de dinero en efectivo entre algunos involucrados, entre ellos, el expresidente de la Diputación.

La UCO reduce a los cargos públicos los indicios una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" con García a la cabeza, como presidente de la institución provincial, aunque también con sus dos hermanos, la sociedad familiar que gestionaban, Giménez y Liria como implicados, a los que se uniría el empresario Kilian L.S.