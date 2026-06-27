Alba Segura inaugura en Almería 'Plazeando' y el 59 Festival de Flamenco y Danza con "exhibición de juventud y talento"

Alba Segura inaugura 'Plazeando' en la Plaza Pablo Cazard - AYTO.DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Pablo Cazard de Almería se convirtía este noche en el mejor escenario posible para dar comienzo a la edición número 12 de 'Plazeando', el ciclo que abre cada año el Festival de Flamenco y Danza de la ciudad --que se prolongará hasta el 19 de julio--, que lleva el arte jondo a las plazas más emblemáticas del casco histórico.

Más de 600 espectadores respondían a la convocatoria para disfrutar de una actuación que confirmó el "excelente momento y proyección artística" de la joven bailaora almeriense Alba Segura. "En una hora de derroche y entrega, la artista ofrecía un recital cargado de personalidad, técnica y emoción, y demostraba que la juventud no es un factor limitante cuando el talento y las oportunidades llegan, uno de los valores fundamental de 'Plazeando'", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Acompañada por el cante de Cristo Heredia y Antonio 'El Genial', la guitarra de José Bellido y las palmas de Ana Alonso e Isabel Ramírez --sus profesoras--, Alba Segura desplegaba un "baile maduro, a veces casi impropio de su edad", lleno de matices y que iba creciendo en intensidad con el paso de los diferentes palos.

La velada estaba presentada por Luis García Yepes y comenzaba con unas alegrías, en las que la bailaora mostraba desde el primer momento "la elegancia de sus movimientos y la seguridad sobre las tablas". El siempre compás luminoso de este palo daba paso a la cadencia de unos tangos interpretados por Cristo Heredia y 'El Genial', "con la garantía y fiabilidad conocida".

Para el regreso al baile, Alba Segura escogía los tarantos, palo profundamente ligado a la identidad minera y flamenca de Almería. La bailaora brindaba al público otra faceta expresiva de su baile, "con intensidad, sobriedad y llena de sentimiento, que arrancaba una de las ovaciones más prolongadas de la velada".

Cristo y Antonio volvían al cante a solas por bulerías antes de dar paso a un delicado solo de guitarra de José Bellido por zambra. El baile regresaba y parecía terminar con una emotiva bambera, pero todavía quedaba el colofón. El espectáculo concluía con un festivo fin de fiesta que reunía en el baile a Alba Segura junto a sus profesoras.

La numerosa asistencia y la cálida respuesta del público convertían esta primera cita de 'Plazeando', que cuenta con la dirección artística de Jesús Fernández y está organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, en un "exitoso inicio" para una nueva edición del ciclo, que volverá a llenar de flamenco una nueva plaza del centro este sábado, 27 de junio, con Rafael Amador 'El Chumbito'.

La cita, en la Plaza Granero, a partir de las 21,30 horas y con entrada libre. Las siguientes serán el 3 de julio, con Manuel Daif en la Plaza Careaga, y cerrará el 4 de julio con 'Los Chiquitos de Almería', en la Plaza San Roque.