La alcadesa de Almería realiza una levantá de la Hermandad del Encuentro dedicada a las mujeres costaleras

Semana Santa en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado en esta noche de Jueves Santo la levantá de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de la Hermandad del Encuentro en la Plaza de las Velas. La levantá ha sido dedicada a las mujeres costaleras, según ha dicho el capataz del paso a los costaleros antes de que la alcaldesa haya toado el llamador.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Vázquez ha estado acompañada por José Ángel Belmonte, Hermano Mayor de la Hermandad del Encuentro, así como por la primera teniente de Alcaldía, Sacra Sánchez, quien ha realizado la levantá del paso de María Santísima de la Amargura.

Durante el encuentro de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y Santa Mujer Verónica, los tres pasos de la Hermandad, celebrado en la Plaza de las Velas, han actuado la cantaora almeriense Ana Mar, que ha estado acompañada del guitarrista Antonio de Quero.

Además, como es tradición, durante este Jueves Santo también han realizado su estación de penitencia la Real e Ilustre Congregación-Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte; la Hermandad Dominicana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos, María Santísima del Rosario del Mar en sus misterios Dolorosos, Santa María Magdalena y Santo Domingo de Guzmán; y la Real e Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención en su Sagrado Descendimiento y María Santísima del Consuelo.

Junto a la alcaldesa y representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, han seguido la jornada desde la tribuna de la Plaza de la Catedral concejales del Equipo de Gobierno y la Corporación municipal, diputados nacionales, parlamentarios andaluces así como representantes de la Junta de Andalucía.