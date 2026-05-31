La alcaldesa de Almería acompaña a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales en honor a San Urbano que se celebran hasta este domingo, día 31 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a los vecinos de La Cañada en sus fiestas patronales en honor a San Urbano que se celebran hasta este domingo, día 31 de mayo.

Junto a los concejales Antonio Urdiales, Paola Laynez y Lorena Nieto, la alcaldesa ha querido arropar al presidente de la asociación de vecinos, José Lorenzo Morales, y a su Junta Directiva, en el encendido del alumbrado extraordinario de la Plaza Antonio de Torres, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Vázquez ha deseado a los vecinos "que disfruten de las fiestas con intensidad y responsabilidad". "La Cañada es un barrio importantísimo para el Ayuntamiento y es fundamental tener una asociación que reivindique y traslade cuáles son las necesidades existentes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos", ha manifestado antes de participar en la entrega de bandas a la reina y al rey de las fiestas de este 2026.