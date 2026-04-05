La alcaldesa de Almería realiza la levantá del Señor de la Vida a la salida de su templo en este Domingo de Resurrección

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, realiza la levantá del Señor de la Vida, de la Hermandad del Resucitado. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado la levantá del Señor de la Vida, de la Hermandad del Resucitado, a la salida de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Monserrat de Nueva Andalucía en este Domingo de Resurrección que pone fin a una Semana Santa --declarada de Interés Turístico Nacional-- que ha estado marcada por "la gran afluencia de vecinos y visitantes a todos los desfiles procesionales".

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, a las 10,00 horas, la Hermandad de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida y María Santísima del Triunfo ha salido desde su templo para recorrer el centro de Almería en dirección hasta la Carrera Oficial en una procesión en la que ha participado, de penitente, el concejal de Promoción de la Ciudad, Turismo y Comunicaciones, Joaquín Pérez de la Blanca.

En este contexto, "llevamos toda la Semana de Pasión esperando este día. Vamos a disfrutar, vamos a mecer al Señor para que reparta esperanza y vida por Almería. Va por todos los almerienses", ha dicho la alcaldesa a los costaleros antes de tocar el martillo del paso del Señor de la Vida.

Posteriormente, la regidora ha seguido la jornada desde la tribuna de la Plaza de la Catedral junto a varios concejales (Eloísa Cabrera, Antonio Urdiales y Vanesa Lara), al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y a miembros de su Junta de Gobierno.

De este modo, la Hermandad del Resucitado ha puesto punto y final a una Semana Santa que ha llenado las calles de la ciudad de devotos y creyentes para ver a las 23 Hermandades de penitencia y de gloria que han procesionado entre el Sábado de Pasión y este Domingo de Resurrección.