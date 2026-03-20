Almería acoge por primera vez la reunión anual del Circuito Nacional de Tunas de Derecho

Reunión anual del Circuito Nacional de Tunas de Derecho. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' ha sido el escenario este viernes de la bienvenida institucional a la reunión anual de los jefes de Tuna del Circuito Nacional de Tunas de Derecho. Por primera vez, la ciudad de Almería ha sido elegida para acoger esta cita, que cada año se celebra en diferentes puntos de España.

La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de darles la bienvenida a este espacio museístico y a la capital, acompañada del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca; del concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda; del jefe de la Tuna de Derecho de Almería, Raúl Martínez; de la decana de la Facultad de Derecho de la UAL, Fátima Pérez, y de la vicerrectora de Estudiantes de la UAL, Encarnación Carmona.

Vázquez ha señalado que "las tunas de Derecho tienen ese puntillo especial que las caracteriza y que mantiene vivo el ambiente festivo universitario, por eso sois una auténtica institución". La regidora ha subrayado que "las tunas, más que simples agrupaciones musicales, representan una tradición universitaria que sigue muy viva".

Martínez, por su parte, ha agradecido el apoyo institucional del Ayuntamiento y de la UAL para celebrar este encuentro en la ciudad y ha destacado el orgullo que supone para los tunos llevar el nombre de Almería por España.

La decana de la Facultad de Derecho ha asegurado que "la tuna es mucho más que música, es historia, es compañerismo e identidad compartida". "A lo largo de los siglos, la tuna se ha convertido en embajadora de la vida universitaria, llevando consigo canciones y valores como la amistad, el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia", ha añadido.

Para finalizar, y en la misma línea, la vicerrectora de Estudiantes ha destacado "valores de la tuna como la capacidad de trabajo en equipo, de compartir y de generar cultura a través de la música y el patrimonio cultural de la ciudades que visitan".

En concreto, han asistido representantes de las Facultades de Derecho de las universidades de Alicante, Barcelona, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, La Laguna, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid y la anfitriona Almería.