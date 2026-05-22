Arranca el rodaje de la película 'Wellington' en Almería con referencias a John Lennon y Los Beatles

Archivo - Imagen de archivo del Desierto de Tabernas, en Almería. - AWFF - Archivo

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La producción cinematográfica 'Wellington' arrancará este sábado, 23 de mayo, su rodaje en Almería, dentro de un proyecto para el que en las últimas semanas se han difundido diferentes convocatorias para perfiles de figuración y dobles con referencias vinculadas a John Lennon y a Los Beatles.

El plan de trabajo contempla varios días de rodaje en Tabernas, donde precisamente se rodó parte de 'Cómo gané la guerra', la película satírica y antibélica de Richard Lester en la que participó Lennon y que fue estrenada en 1967.

Las localizaciones previstas se sitúan en el entorno del desierto y en una carretera cercana, si bien los permisos y los emplazamientos concretos están aún pendientes de confirmación oficial, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la grabación.

En paralelo, las convocatorias difundidas por una empresa de casting contemplan pruebas de vestuario y ensayos, además de jornadas de grabación diurna previstas hasta el próximo jueves, 28 de mayo.

Estos llamamientos se dirigen principalmente a hombres de entre 18 y 55 años, aunque las edades solicitadas varían según la jornada y las necesidades concretas de la producción.

Las convocatorias precisan que los hombres deberán afeitarse la barba en caso de tenerla y, para determinados perfiles, estar dispuestos a algún retoque de pelo o a cortarlo si lo llevan largo. Entre las necesidades asociadas al rodaje figura también la búsqueda de un perro con aspecto "callejero" o "descuidado" para una jornada prevista el 26 de mayo.

El proceso de selección ha tratado de localizar dobles de personas que aparecen en la película en la que participó John Lennon. Entre los perfiles buscados figura un doble con semejanza física al actor escocés Ewan Hooper, compañero de reparto del músico de la banda de Liverpool en la cinta de Lester.

El casting también ha tratado de dar con un perfil parecido al actor británico Jack Hedley, quien formó parte del elenco en un papel secundario acreditado como 'mosquetero melancólico'.

La estancia de Lennon en Almería durante aquel rodaje quedó asociada posteriormente a la composición de 'Strawberry Fields Forever' y a la actual Casa del Cine de la capital almeriense.

La posible vinculación con Los Beatles se produce en un contexto marcado por el proyecto cinematográfico dirigido por Sam Mendes y anunciado por Sony Pictures Entertainment junto a Neal Street Productions para llevar a la gran pantalla cuatro películas sobre la banda, una por cada miembro del grupo.

Sony anunció en 2024 esta iniciativa, que cuenta con los derechos musicales y sobre las historias de vida concedidos por Apple Corps, Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison.