Arranca el VII Campus de Jóvenes Cooperativistas en Almería con el foco puesto en la innovación y la digitalización

Inauguración del VII Campus de Jóvenes Cooperativistas. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha inaugurado en Almería el VII Campus Agroalimentario de Jóvenes Cooperativistas de Andalucía, un encuentro dirigido a jóvenes vinculados al modelo cooperativo que tiene como finalidad fomentar el relevo generacional, el intercambio de experiencias y una mayor implicación de las nuevas generaciones en la vida y en los órganos de decisión de las empresas cooperativas.

La cita, que se prolongará hasta el 20 de mayo, tiene como escenario la provincia de Almería como "referente en innovación, tecnología aplicada al sector agroalimentario, producción hortofrutícola y cooperación empresarial".

El encuentro permitirá a los participantes conocer de primera mano modelos de producción, comercialización, gestión e innovación desarrollados por cooperativas y entidades del territorio.

El campus se inaugura en las instalaciones del CIT COEX, centro tecnológico de referencia para el sector hortofrutícola almeriense, con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias de Almería y el apoyo de la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Empleo y de Agricultura; así como del proyecto Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub (DIH).

Durante su intervención inaugural, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha destacado la importancia de este encuentro como espacio para "aprender, compartir experiencias y conocer otras formas de trabajar", subrayando que las cooperativas "necesitan jóvenes, sus ideas, su energía y su compromiso".

Torres ha señalado que el sector afronta importantes retos, entre ellos "el acceso a la tierra, la disponibilidad de agua, el incremento de los costes, la burocracia, las crecientes exigencias normativas y la incertidumbre de los mercados".

No obstante, ha defendido que el campo andaluz "tiene futuro si avanza hacia cooperativas más fuertes, profesionalizadas, eficientes y competitivas, apoyadas en la innovación, la tecnología y la digitalización".

En este sentido, el VII Campus permitirá a los jóvenes "conocer experiencias reales de innovación, producción y gestión en cooperativas y entidades almerienses".

El programa incluye visitas y actividades vinculadas a cooperativas como CASI, Murgiverde, Unica y Vicasol, así como a invernaderos, fincas e instalaciones que muestran el papel de Almería como provincia puntera en tecnología agroalimentaria.

El presidente de la federación ha animado a los participantes a no quedarse al margen de sus cooperativas y a asumir un "papel activo" en ellas. "El futuro de las cooperativas agroalimentarias andaluzas pasa por que los jóvenes crean en ellas y se impliquen con este modelo", ha manifestado Torres.

370 COOPERATIVAS EN ALMERÍA

El delegado territorial de Empleo en funciones, Amós García, ha recordado que Almería es la tercera provincia andaluza en número de cooperativas, con 370 cooperativas que generan más de 18.000 empleos.

Además, ha valorado las ayudas e instrumentos impulsados por la Consejería de Empleo para fomentar la economía social, facilitar la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas, favorecer el crecimiento de las empresas y mejorar su acceso a contratos públicos.

El director general de la Producción Agrícola y Ganadera en funciones, Daniel Quesada, se ha referido a Almería como una provincia que representa, como pocas, "las capacidades de transformación, innovación y liderazgo de la agricultura andaluza" y ha subrayado la importancia de garantizar la participación activa de los jóvenes para asegurar el relevo generacional del sector agroalimentario.

A este respecto, ha añadido que "las cooperativas son mucho más que una fórmula empresarial, son una manera de entender la economía basada en la defensa compartida de nuestros productores".

El director general ha recordado que durante el Plan de Desarrollo Rural 2014-2022, la Junta de Andalucía facilitó la incorporación de 5.683 jóvenes a la actividad agraria mediante una inversión pública de 361,4 millones de euros, de los que 43,5 millones se destinaron a apoyar a 679 jóvenes incorporados a explotaciones hortícolas bajo invernadero.