Arrancan en Almería las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años con 146 matriculados, un 20% más

Participantes en las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años en un aula de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha iniciado este viernes las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años con un total de 146 estudiantes matriculados, lo que supone un aumento de casi el 20 por ciento respecto a la convocatoria del curso anterior.

La edición de este año ha incorporado además, por primera vez, la realización de los exámenes para cuatro internos del centro penitenciario El Acebuche, dentro de una actuación orientada a facilitar el acceso a la educación superior.

Según ha trasladado la institución académica en una nota, el proceso ha arrancado con el llamamiento de los aspirantes para la fase general, que ha incluido las materias de Lengua Española y Comentario de Texto para ambos colectivos, mientras que los mayores de 25 años han realizado además la prueba de idioma.

La convocatoria continuará este sábado con la fase específica, en la que los candidatos dispondrán de tres horas para examinarse de dos materias propias de su área de conocimiento.

El director de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria de la UAL, Manuel Gámez, ha atribuido este incremento a las actuaciones impulsadas por el Vicerrectorado de Estudiantes para dar a conocer esta vía de entrada a la Universidad.

"Hemos aumentado en casi un 20 por ciento con respecto a la matrícula del año pasado. Creemos que es fruto de las actuaciones que ha hecho el Vicerrectorado de Estudiantes para dar a conocer esta vía de acceso a nuestros estudiantes", ha señalado.

Gámez ha indicado además que se han visitado centros de educación de adultos para informar sobre la prueba y que se ha invitado a sus estudiantes a conocer las instalaciones del campus universitario.

La convocatoria ha tenido además un "marcado carácter social", ya que la Universidad y la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería han trasladado el tribunal de examen a El Acebuche para que cuatro internos pudieran examinarse.

Esta actuación ha permitido que estos alumnos, que cumplen condena, hayan tenido la oportunidad de acceder a la formación universitaria gracias a la labor previa del Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP).