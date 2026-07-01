Atendida una mujer por un incendio originado en la cocina de su vivienda en Almería

Archivo - Imagen de un camión de bomberos. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido atendida por crisis de ansiedad tras un incendio originado en la cocina de una vivienda en Almería capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre medianoche alertaba de un incendio en una vivienda de la calle Antonio González Vizcaíno.

Según los Bomberos, el fuego se había propagado por la cocina mientras que el resto de habitaciones se han visto afectadas por el humo.

Los operativos han requerido asistencia sanitaria para una mujer por crisis de ansiedad.