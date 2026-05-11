Aviso amarillo este martes por vientos de 70 kilómetros por hora en Almería

Archivo - Fuerte viento en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 12 de mayo, el aviso amarillo por viento en la provincia de Almería.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, el levante almeriense y la comarca de Poniente y Almería Capital se encontrarán desde el inicio de la jornada hasta las 20,00 horas bajo alerta amarilla por vientos de poniente de hasta 70 kilómetros por hora.

Para este martes se esperan cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes medias y altas matinales en la vertiente mediterránea, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en Andalucía, así como intervalos nubosos en la vertiente atlántica, con "precipitaciones débiles y dispersas".

En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha experimentado que sufrirán pocos cambios, siendo localmente mínimas en ascenso y máximas en descenso. Los vientos, de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, soplarán "moderados a fuertes en el litoral mediterráneo oriental, con rachas muy fuertes en el almeriense", motivo por el que se decreta este aviso.