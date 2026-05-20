El Ayuntamiento de Almería abre el plazo de licitación para la reforma del entorno de laIglesia en Cabo de Gata

Recreación del proyecto de reforma del entorno de la Iglesia en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha abierto el procedimiento de licitación para ejecutar la reforma integral de la Plaza de la Iglesia y de las calles Iglesia, La Estrella del Mar, Chozas y Las Barcas, en la barriada de San Miguel de Cabo de Gata, con un presupuesto base de 799.999,98 euros y un plazo de presentación de ofertas que finaliza el próximo 1 de junio.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses y las empresas interesadas pueden consultar las bases de la licitación, así como los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, en la página web municipal del Ayuntamiento de Almería, a través del Portal de Contratación.

La actuación abarcará una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados y tiene como objetivo principal mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad del espacio urbano en uno de los enclaves más representativos de la barriada, según ha informado el Consistorio en una nota.

El proyecto contempla una reordenación integral del espacio público mediante la creación de una plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad. Además, incluye la renovación del alumbrado público y ornamental, la incorporación de nuevas zonas verdes y la actualización de las infraestructuras de saneamiento y evacuación de aguas.

La intervención forma parte de la estrategia municipal de mejora y modernización de los espacios públicos, con especial atención a los barrios costeros, "reforzando el atractivo turístico, comercial y residencial de Cabo de Gata".

La concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, espera una "alta participación de empresas" en este procedimiento para la ejecución de un proyecto que, según ha señalado, supone una nueva oportunidad para "seguir avanzando en la puesta en valor de este entorno emblemático del litoral almeriense".