El Ayuntamiento de Almería adapta el Recinto Ferial a la práctica deportiva con doce instalaciones de uso libre. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adaptado el Recinto Ferial a la práctica deportiva con la creación de dos canchas para fútbol-sala y balonmano, otras dos para baloncesto y el repintado de ocho pistas de pickeball. De esta manera, el Ayuntamiento "sigue creando espacios abiertos donde hacer ejercicio físico".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en total, doce instalaciones de uso libre para que los almerienses puedan acudir desde las 7,00 horas de la mañana hasta las 23,00 horas a jugar y hacer deporte en familia o con los amigos. Así, el pasado 21 de marzo se abrieron tres centros escolares para el ocio y deporte de los vecinos los fines de semana y, ahora el Recinto Ferial ha sido adaptado para la práctica deportiva a lo largo del año.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha afirmado que "el Recinto Ferial estaba infrautilizado durante once meses y ahora lo recuperamos para la práctica del deporte". Por tanto, "estamos encantados de que puedan ser usados por las familias, con dos pistas para fútbol-sala o balonmano, dos canchas de baloncesto". Además, "hay unos módulos de almacenamiento y en el futuro instalaremos aseos", ha asegurado.

En este sentido, el delegado ha indicado que "Almería tiene unas condiciones ideales para el deporte al aire libre y desde el Área de Ciudad Activa trabajamos para crear espacios que motiven a los almerienses a salir y hacer ejercicio físico". Además, ha destacado que "queremos hacer de Almería una ciudad donde la actividad física, el ocio saludable y el uso compartido del espacio público formen parte del día a día de nuestros vecinos".

No obstante, "no hablamos solo de instalaciones deportivas, sino de generar oportunidades reales para que cualquier persona, independientemente de su edad o su barrio, pueda moverse, encontrarse y convivir, y que los espacios abiertos se conviertan en la cancha donde practicar la actividad física porque además del deporte, se fomenta la convivencia".

En concreto, en el Recinto Ferial se han instalado cuatro porterías, pintado las dos canchas y acondicionado el espacio para la práctica del fútbol-sala y balonmano. "Lo mismo se ha hecho con el baloncesto", ha señalado el delegado, "con cuatro canastas y todo lo necesario para jugar al basket".