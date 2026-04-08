El Ayuntamiento de Almería inicia esta semana trabajos para impedir caravanas en el entorno del antiguo recinto ferial

Vista del entorno del antiguo recinto ferial de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado el inicio esta semana de trabajos en el entorno del antiguo recinto ferial, junto a la Avenida del Mediterráneo, para impedir la presencia de autocaravanas, caravanas y vehículos similares en zonas no habilitadas.

La intervención se enmarca en la estrategia municipal de recuperación y ordenación de este espacio, que el Consistorio considera "especialmente sensible" por su proximidad al Auditorio Maestro Padilla y al Parque de las Familias, y que, según ha señalado en una nota, ha registrado en los últimos años un "uso inadecuado como área de estacionamiento irregular".

Los trabajos, que se llevarán a cabo a través de las áreas de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, y Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, contemplan la instalación de bolardos en puntos estratégicos, definidos tras la correspondiente visita técnica, así como movimientos de tierra para bloquear accesos no autorizados y evitar la ocupación indebida de las explanadas.

El plazo de ejecución será "breve", según ha apuntado el Ayuntamiento. Los trabajos previos de movimiento de tierra empezarán previsiblemente esta semana y la colocación de bolardos arrancará, también previsiblemente, a partir del próximo día 13.

El Consistorio ha señalado que se trata de una actuación "inmediata, ágil y concluyente" orientada a eliminar "definitivamente" los usos indebidos de este espacio, definido en el actual planeamiento como espacio libre y, más en concreto, como zona verde.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha subrayado que esta actuación se enmarca en el objetivo municipal de poner fin a la presencia de caravanas en espacios no autorizados, especialmente en enclaves como el antiguo recinto ferial, de modo que se garantice "la seguridad, la convivencia y el adecuado uso del espacio público".

Asimismo, ha recordado que la nueva Ordenanza de Movilidad, actualmente en tramitación, incorpora una regulación específica para este tipo de vehículos, lo que "refuerza el marco normativo que acompaña a estas actuaciones físicas".

En este sentido, García Lorca ha destacado que "la combinación de medidas normativas y actuaciones sobre el terreno permite avanzar con firmeza hacia la recuperación de espacios urbanos y su uso conforme a la normativa vigente".

Por su parte, la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha destacado la acción "coordinada" que se va a desarrollar a nivel municipal en respuesta "a la demanda social que se ha recogido en las reuniones que la alcaldesa y los concejales del equipo de Gobierno hemos mantenido con los vecinos de la zona, para poner solución así a la ocupación indebida que se hace de determinados espacios de la ciudad".