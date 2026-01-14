El Ayuntamiento de Almería recupera los diez contenedores soterrados de la Plaza Masnou y la calle Antonio González Egea

Contenedores soterrados recuperados en el casco histórico de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha presentado este miércoles el resultado de la actuación municipal llevada a cabo en los diez contenedores soterrados de la Plaza Masnou y la calle Antonio González Egea, que ya han sido recuperados para su uso tras la corrección de las deficiencias que los habían dejado inoperativos.

Su puesta en uso supone además mejoras en el servicio que prestarán al ciudadano, como es el caso de la mayor apertura de bocas para introducir la basura o la incorporación de pedales "que facilitan la apertura de los mecanismos", según ha trasladado el Consistorio en una nota.

La actuación se enmarca dentro del contrato de obras para la instalación de dos módulos de contenedores soterrados para la recogida de residuos sólidos urbanos, adjudicado a la empresa 'Facto', con una inversión superior a los 100.000 euros, contrato suspendido hasta en cinco ocasiones "motivado por problemas de suministro y, especialmente, por la aparición de restos arqueológicos".

Además, el Ayuntamiento abrió dos expedientes sancionadores, con un importe total aproximado de 12.500 euros, "debido a la demora en el plazo de ejecución y a la mala ejecución de determinados trabajos".

Una vez puestos en funcionamiento, y ya dentro del plazo de garantía, los servicios técnicos municipales detectaron "numerosas incidencias" y vicios ocultos en los contenedores soterrados, documentados a través de informes de la Dirección Facultativa, el responsable municipal y la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos.

Estas deficiencias afectaban, entre otros aspectos, "a la seguridad y a la operatividad en las tareas de vaciado, lo que obligó a dejar inoperativos los contenedores en ambas ubicaciones".

Ante esta situación, el Ayuntamiento reclamó a la empresa adjudicataria la subsanación de los problemas a través de las garantías contractuales y aplicó las sanciones correspondientes. Finalmente, se ha procedido a la sustitución total de los diez contenedores soterrados, "realizando previamente trabajos de desmontaje y adecuación de los fosos existentes".

MEJORAS

Los nuevos equipos instalados han sido seleccionados con base en la experiencia del servicio de recogida, "optando por aquellos modelos que mejor resultado están ofreciendo en la ciudad y mejorando sus prestaciones para optimizar su funcionamiento y durabilidad".

En concreto, se han instalado diez contenedores soterrados Fabrez PGI-4 inclinables, adaptables a la pendiente de la vía y con plataforma de seguridad, junto con diez buzones Fabrez modelo Espacio, todos ellos iguales, con apertura de cajón y fabricados en acero inoxidable AISI 316, acabado mate.

Seis de estos buzones incorporan pedal de apertura --tres en Plaza Masnou y tres en la calle Antonio González Egea para las fracciones de resto y orgánica--, además de placas identificativas del residuo, el escudo municipal y tubos de tiro soterrado.

Durante la visita realizada este miércoles, el concejal de Sostenibilidad ha explicado que "una vez que los contenedores entraron en funcionamiento, se detectaron deficiencias que afectaban principalmente a la seguridad en las labores de manipulación y vaciado".

En este sentido, ha subrayado que "el Ayuntamiento ha exigido a la empresa, a través de las garantías y de sanciones adicionales, que se alcanzaran las calidades que este servicio requiere".

Urdiales ha destacado también que se ha aprovechado la intervención para mejorar las prestaciones del servicio, "incorporando pedales de apertura para facilitar el uso por parte de la ciudadanía y bocas más anchas y accesibles, especialmente para el depósito de cartón".

"Los contenedores soterrados equivalen a cuatro contenedores en superficie, ocupan menos espacio, mejoran la calidad del entorno y ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento", ha recordado.

Asimismo, las mejoras incluyen el uso de materiales inoxidables en el exterior, "lo que evita problemas de humedad y corrosión y alarga la vida útil de las instalaciones".

El edil ha agradecido la paciencia de los vecinos y vecinas del entorno del casco histórico, que durante varios meses tuvieron que utilizar contenedores en superficie debido a la inutilización de los soterrados.

"Afortunadamente, desde hace ya un par de semanas los contenedores están en uso, funcionan correctamente y estamos muy satisfechos con la calidad de los trabajos realizados", ha apostillado Urdiales.

El Ayuntamiento continuará con la mejora de la contenerización y del servicio de limpieza urbana, "con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía unos servicios municipales seguros, eficientes y de calidad".