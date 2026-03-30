El Ayuntamiento de Almería respalda a la asociación 'Alma y Vida', que atiende a 25 familias tras la pérdida de un hijo

La concejala Paola Laynez y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, junto a integrantes de la asociación 'Alma y Vida', en el Espacio Alma. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha respaldado la labor de la asociación andaluza 'Alma y Vida' en el acompañamiento al duelo por un ser querido, un recurso que ya atiende a 25 familias en la ciudad y que ofrece apoyo emocional a quienes han perdido a un hijo o hija.

Esta colaboración municipal se ha articulado a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, en relación con la entidad que tiene su sede provincial en el Espacio Alma, donde la concejala Paola Laynez ha asistido, junto al delegado territorial de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, a una de las sesiones que desarrolla la asociación.

Según ha apuntado el Consistorio en una nota, la asociación cuenta en Almería con la implicación altruista de profesionales como las psicólogas Francisca Rosa y Belén Ávila, especializadas en duelo.

El presidente de la entidad en Andalucía, Francisco Manso, ha explicado que esta asociación fue fundada en 2004 tras la experiencia de dos madres que, tras perder a sus hijos por cáncer, detectaron la necesidad de apoyo emocional y acompañamiento en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Desde entonces, 'Alma y Vida' ha crecido hasta contar con 25 grupos en toda Andalucía y cerca de 500 personas atendidas, lo que ha consolidado a la entidad como un referente en el ámbito del duelo. En Almería, su implantación se ha producido en 2024, y actualmente atiende a 25 familias.

Laynez ha trasladado un mensaje de esperanza al señalar que "desde el Ayuntamiento queremos decir a todas las familias que atraviesan esta situación que no están solas. Es posible reconstruir la vida con sentido tras una pérdida tan dura, y asociaciones como 'Alma y Vida' son fundamentales para acompañar ese camino".

Desde el Consistorio han señalado que aproximadamente el 70 por ciento de los participantes llegan derivados desde la sanidad pública, "lo que pone de manifiesto la coordinación entre los servicios sanitarios y este recurso especializado".

En este sentido, Belmonte ha subrayado que seguirán apoyando iniciativas que cuidan la salud emocional de nuestras familias, "porque el bienestar también pasa por sentirse acompañado en los momentos más difíciles".

Por su parte, el presidente de la asociación ha valorado la colaboración institucional y ha destacado el "carácter único" de este modelo, que ha "despertado interés en el ámbito internacional", con consultas desde países como Estados Unidos o México.

Además de las sesiones grupales, 'Alma y Vida' impulsa actividades complementarias como jornadas de convivencia, senderismo y otras iniciativas orientadas a reforzar la red de apoyo entre las familias. También desarrolla talleres online, entre ellos propuestas de escritura terapéutica o yoga orientado al manejo emocional.

Desde la asociación recuerdan que cualquier persona que sienta que no puede afrontar en solitario la pérdida puede solicitar ayuda y subrayan que, aunque el proceso de duelo requiere tiempo, el acompañamiento adecuado permite avanzar y recuperar el sentido de la vida.