Bolaños muestra "cero preocupación y atención" ante posibles nuevas informaciones de Aldama

El secretario de Justicia del PSOE y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en una visita realizada a las instalaciones de la Escuela Agraria en Vícar (Almería) - Marian León - Europa Press

VÍCAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que desde el Gobierno y el PSOE tienen "cero preocupación y cero atención" ante las posibles nuevas informaciones que pueda aportar la defensa del empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso mascarillas'.

Así ha respondido el ministro a la pregunta de los periodistas en una atención este jueves en Vícar (Almería) acerca de una información publicada por 'El Confidencial' en la que apunta que Aldama "guarda más material contra el PSOE para evitar la prisión".

Este miércoles, el abogado del empresario, José Antonio Choclán, defendía en el Tribunal Supremo que Aldama no constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y "se le capta" en una que estaba ya "plenamente asentada". Dicho eso, puso en valor su "colaboración" para destaparla frente "al aparato estatal".

Repreguntado por dichas declaraciones, Bolaños no ha querido entrar en valoración de las "estrategias de defensa" y ha asegurado que es "el momento" para que el Tribunal Supremo "trabaje", después de que el juicio haya quedado visto para sentencia.

"Es el Supremo quien tiene que determinar si estos acusados son culpables o son inocentes, y lo hará con las pruebas que se han practicado en el juicio y con los rozamientos jurídicos que entiendan. Pero no es el momento de que comentemos ninguna declaración ni ninguna estrategia de defensa", ha afirmado.

Este miércoles, el abogado de Aldama en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido los delitos que le achacan a su cliente: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.

Sobre la colaboración con la justicia y "autoincriminación" de Aldama, la defensa ha asegurado que "eso requiere un premio", al mismo tiempo ha destacado que Aldama asumió "un rol difícil no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal".

El abogado ha insistido en que Aldama ha colaborado "aportando información veraz, complementando los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y "abriendo nuevas líneas de investigación".

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años de prisión para Aldama por haber confesado. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden alrededor de cinco años de prisión al aplicarle la atenuante muy cualificada por confesión.

Bolaños presentó el pasado viernes una demanda contra Aldama por vulneración de su derecho al honor tras asegurar "falsamente" en medios de comunicación y redes sociales que le contactó para sobornarle y "comprar su silencio".