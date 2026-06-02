La boya de Cabo de Gata (Almería) marca un récord histórico de temperatura en mayo con 22,32 grados centígrados

Archivo - Boya en el mar. - MINISTERIO DE FOMENTO - Archivo

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La boya de Cabo de Gata (Almería), integrada en la red exterior de Puertos del Estado, midió 22,32 grados centígrados en la temperatura del mar Mediterráneo el pasado 31 de mayo, alcanzando así un récord histórico de temperatura para este mes en su serie iniciada en 2001.

El registro, que tuvo lugar a las 22,00 horas, supone sobrepasar por primera vez la cifra de los 23 grados en un mes de mayo que existen registros; ya que el pasado año la boya registró una temperatura máxima para el mes de mayo de 22,22 grados centígrados.

Según los datos recogidos por Europa Press, la temperatura máxima en el mes de mayo se ha incrementado paulatinamente a lo largo de los últimos años con registros máximos que se han elevado de forma progresiva desde 2021, cuando se registraron 19,95 grados de máxima, salvo en el año 2024 cuando las temperaturas se moderaron.

La boya midió su temperatura más alta en su serie histórica el 21 de agosto de 2024, cuando el mar alcanzó los 28,61 grados centígrados a la 1,00 horas, lo que supuso el último récord absoluto anotado mediante el sistema Portus.

No obstante, durante el pasado año se registraron otros dos récords para los meses de marzo, cuando se registró una temperatura de 17,09 grados a las 16,00 horas del día 29 de dicho mes, y en junio, cuando el Mediterráneo llegó a estar a 25,42 grados el día 21 a las 17,00 horas.

La boya ha anotado registros máximos de temperatura desde 2023 en adelante para todos los meses del año a excepción del último trimestre del año. Así, hay que remontarse a 2014 para encontrar las máximas de los meses de octubre y noviembre, con 24,8 y 22,7 grados respectivamente; y hasta 2006 para el mes de diciembre, cuando se anotó una máxima de 20 grados.

Puertos del Estado cuenta con una Red Exterior de Boyas en aguas profundas compuesta por 15 posiciones de medida, una Red Costera de Boyas con diez posiciones de medida, una Red de 36 Mareógrafos en toda la Costa Española y una red de Radares de Alta Frecuencia que cuenta con nueve estaciones operativas. Toda la información se recibe en tiempo real en Puertos del Estado, que es quien se encarga de su gestión.