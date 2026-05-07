Bravo (PP) critica la falta de explicaciones de Sánchez al presidente canario ante el hantavirus: "Es una indecencia"

Archivo - El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

VERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha criticado este jueves la "falta de explicaciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre las decisiones y protocolos adoptados ante el próximo atraque en Tenerife del crucero MV Hondius, donde se detectaron varios casos de hantavirus.

"Me parece una indecencia", ha aseverado Bravo a preguntas de los medios en Vera (Almería), donde ha acusado a Sánchez de "desparecer" cuando "hay un problema" así como de que "no informe a los presidentes autonómicos" ni "informe a los ciudadanos". "Cuando hay una crisis, deja abandonados a los españoles", ha añadido.

Según el dirigente 'popular', el presidente canario no ha recibido la información necesaria en cada momento ante esta situación, de modo que se ha tenido que enterar "a través de los medios de comunicación" de las decisiones que se han adoptado.

De otro lado, Bravo ha declinado valorar la decisión para que el barco pueda atracar en el puerto tinerfeño el próximo sábado para evacuar al pasaje. "Son los técnicos los que tienen que hablar, son los sanitarios los que tienen que decir las capacidades que tenemos", se ha limitado al respecto.