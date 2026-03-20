Cáritas ofrece un servicio de peluquería solidario para personas sin hogar en el Centro de Día Mambré en Almería

Voluntarios de la academia De La Calle Education, junto a la subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería, Encarna Lacasa, durante una sesión del servicio de peluquería. - CÁRITAS

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Almería ha puesto en marcha un servicio de peluquería dirigido a personas en situación de sinhogarismo en el Centro de Día Mambré, Calor y Café, una iniciativa que se ofrece cada miércoles y que atiende a unas 15 personas a la semana gracias a la colaboración con la academia De La Calle Education.

La iniciativa, desarrollada con la participación voluntaria de profesionales de la peluquería, se puso en marcha el pasado 2 de marzo y ha tenido una "gran acogida" entre los usuarios del centro. Más allá del corte de pelo, el servicio contribuye a "mejorar el bienestar personal, la imagen y la confianza de quienes participan", según ha asegurado Cáritas en una nota.

Este recurso se integra en la atención que ofrece Mambré, donde las personas pueden cubrir necesidades básicas como el aseo, la alimentación, la ropa o la atención sanitaria. En este contexto, el cuidado personal "supone un paso más", ya que "no solo responde a una necesidad práctica, sino que influye en cómo cada persona se percibe y afronta su día a día".

El centro mantiene además un acompañamiento individualizado basado en la escucha, la orientación y el apoyo continuo, lo que "facilita el acceso a recursos y promueve procesos de mejora personal e inclusión social". Durante el mes de marzo, Mambré ha atendido a 122 personas, 112 hombres y diez mujeres, muchas de ellas beneficiarias también de este nuevo servicio.

La subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería, Encarna Lacasa, ha señalado que la iniciativa refleja que la solidaridad ha surgido "de forma muy natural" y que está llegando a muchas personas, al tiempo que ha subrayado que Mambré es un espacio donde intentan ir "un poco más allá de lo básico" para "acompañar de verdad", con una respuesta "inmediata y muy generosa" desde que se planteó la idea.

Por su parte, el responsable de la academia DLC Education, Francis de la Calle, ha destacado que la experiencia demuestra que "poder ayudar a otras personas desde nuestra profesión es lo más bonito" y que no se trata solo de una actividad, sino también de "un golpe de realidad que permite ver muchas cosas", en una iniciativa que el equipo y el alumnado han desarrollado por primera vez.

Desde la academia también han subrayado el valor educativo de la propuesta. En este sentido, el monitor Samuel ha indicado que para ellos es "un placer" participar, ya que no solo enseñan a cortar el pelo, sino que trabajan valores como "el respeto, la responsabilidad o el compromiso". Además, ha añadido que vivir una experiencia así ayuda a valorar más lo que se tiene, a entender mejor la realidad de otras personas y supone un "aprendizaje para la vida".